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一隻狗狗因為75歲的泰國主人去世而拒絕進食，悲傷過度的他更被眾人目睹，哭倒在棺材旁，幾天後這隻狗也離世，引發大眾熱議。根據泰國媒體《Khaosod》報導，這隻名叫Judo的狗狗因為主人離世而十分難過，在葬禮上前來悼念的鄰居們都注意到了這隻可憐的狗狗，有些人甚至用紙巾為牠擦去眼淚。死者46歲的女兒Nateewan Nergord Christensen在接受採訪時說，母親的狗狗Judo 原本是一隻非常健康的狗，但在上個週二（3日）母親去世後，Judo突然開始拒絕進食，並且身體十分虛弱，最終倒在棺材旁離世。她表示自從母親的健康狀況逐漸惡化後，Judo就變得心神不寧、常常臥床不起，彷彿察覺到了母親生命即將走到盡頭。她說：「也許媽媽想帶Judo一起走。」死者的女兒透露，Judo從小就被自己的媽媽領養，無論母親去哪，都會在把Judo帶在身邊，目前她與家人已將Judo安葬在自家後院。