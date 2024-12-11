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立法院連日召開院會審查司法院正副院長及大法官被提名人人事，民眾黨團質疑副院長提姚立明是總統賴清德「政治酬庸」。白委陳昭姿表示，昨天她問姚立明當年倒扁紅衫軍是否有帳目不清的問題？姚立明竟稱他完全沒有參與這件事情，但明明當年姚立明還曾與施明德共同召開記者會，根本是「不改詐騙集團本性，公然在國會殿堂說謊！」民眾黨立委陳昭姿指出，施明德、姚立明於2006年發動紅衫軍倒扁，募了非常多的錢，時任民進黨台南市議員、現任立委王定宇指控「紅衫軍帳目不清，像詐騙集團」，施明德、姚立明兩人還共同召開記者會對王定宇提告。然而，陳昭姿昨天在立院院會問姚立明紅衫軍帳目問題時，姚立明竟然說「我不記得、我根本不曉得是誰」、「我完全不知道，誰對他提告我也不知道，至少跟我無關」、「我完全沒有參與這件事情」、「我剛才特別說了，王定宇指控紅衫軍這件事情，我完全沒有參與，訴訟我也不知道，我如何回答。」陳昭姿痛批，依照民進黨當年的指控，姚立明就是詐騙集團副首領。沒想到他至今仍不改詐騙集團本性，竟公然在國會殿堂說謊。「這種說謊成性的人，有資格擔任大法官、司法院副院長嗎？」民眾黨團也強調，姚立明回覆黨團的問卷答案比小學生還不如，「只能證明姚被提名人政治歷練有餘、法律專業非常不足，提名就是酬庸。」