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勞動部勞發署吳姓資訊分析師輕生案發生超過1個月，勞動部長洪申翰今（11）日召開記者會，發布案件重啟調查報告。報告指出，勞發署北分署長謝宜容確實構成職場霸凌，吳員也確實面臨霸凌，最終對於吳員輕生，「可認定其輕生與工作遭遇有關聯」，且因為被交付不可能任務，也無法向謝宜容反映，所以涉及職場霸凌。前勞動部長何佩珊11月19日曾經發布過調查報告，調查報告中將吳員的死因歸咎於工作業務太繁重、長期超時工作所致；針對涉及職場霸凌的前勞發署北分署長謝宜容，勞動部坦言確實有管理過當。但因為報告提到謝宜容管理不當是「目的良善」，引發眾怒，終究導致何佩珊下台，總統賴清德、行政院長卓榮泰出面道歉。洪申翰接任勞動部長後，承諾重啟調查，提出新的調查報告。據今日公布報告，謝宜容確實出現管理不當，導致北分署同仁處於高壓、不友善惡劣工作環境，產生寒蟬效應，導致下情無法上達。針對吳員是否霸凌狀況，經查被交付難以達成的「智能就業服務系統」專案，超過業務上之必要且相當之範圍。謝宜容占有職場優勢，不容許下屬違反指令，已經構成霸凌。針對吳員輕生是否與工作相關，報告指出，吳員負責全北分署所有資訊工作，工作業務量過大，必須要長期加班，因此認定其輕生與工作遭遇有關。