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共軍近日大量集結西太平洋，部分人士解讀是針對總統賴清德出訪友邦的報復反應。不過，民進黨立委王定宇今（11）日強調，賴總統的出訪行程不是先例，且共軍動作需要長期準備，兩者並不相關。他認為，共軍集結西太平洋的動作顯示中國有強烈野心要宰制第一島鏈，但選在川普（Donald Trump）即將就任前發動軍事行動，恐怕是讓川普「面子掛不住」，惹怒民主聯盟。中共9日起至11日在浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，但卻沒有宣布軍演，且出動大量軍艦盤踞西太平洋，國防部也證實數量非常驚人。立院外交及國防委員會召委王定宇今分析，共軍騷擾的影響區域是第一島鏈國家，不管是日本、台灣甚至於到南海周邊的菲律賓；共艦在西太平洋影響的包含美國、日本跟台灣之間，所呈現的就是 希望形成拒止外圍，切斷關島跟美軍在這個區域的運動。雖然有人認為跟賴清德總統出訪有關，但王定宇表示，總統出訪不管過境美國或者到南太平洋都不是先例，也並非罕見的外交行程；更何況要準備這麼大的軍事行動，最起碼要幾十天的準備，兩者應無關聯。王定宇認為，共軍行動是以牽制美國為首的，但川普即將就任 總統，敘利亞又推翻超過半世紀的獨裁政權、同時是中共的好朋友阿塞德（Bashar al-Assad），「在這個尷尬的國際局勢下，中共的軍事動作這麼大，除了是惹怒第一島鏈所有的民主國家以外，更是讓川普面子掛不住。」王定宇認為，中共以軍事力量擴張挑釁、騷擾周邊鄰國的行動，反而將促進美國、日本、台灣、菲律賓跟澳洲等等自由民主國家的合作 ，一起嚇阻一個亞洲的麻煩製造者，最後受害的可能是中國自己。