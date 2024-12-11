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共軍宣布9日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，各界關注中國是否會在賴清德總統返國後發動「聯合利劍-2024C軍演」。媒體報導，在中國軍事威脅下，陸委會恐喊停17日舉行的台北-上海「雙城論壇」。台北市長蔣萬安今（11）日表示，雙城論壇是兩岸間難能可貴的官方對話平台，希望能夠繼續舉辦，並喊話「要對台灣民主韌性有信心」。蔣萬安今日出席台北市政府113 年度誠就永續獎頒獎典禮，並於會前受訪。蔣萬安回應表示，去年雙城論壇是他上任後第一次舉辦，也帶領超過百人的市府團隊、專家學者一起到上海，順利進行市政交流，今年換台北市政府當主人，上海團有包括市府團隊、媒體、專家學者等102人在內，希望這次他們能夠順利到台北進行市政交流。蔣萬安提到，過去這段期間，大家也很清楚，許多國家認為此區域兵凶戰危，也認為這地方是地緣政治的高危險區，但是雙城論壇是目前難能可貴、兩岸之間僅存的溝通交流平台之一，「所以我們很希望雙城論壇能夠繼續辦下去。」蔣萬安強調，「越緊張越困難時，越需要溝通交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好，所以我們應該要對台灣民主韌性有信心，對於雙城務實交流期待，希望雙城能繼續辦下去。」媒體追問64架次共機艦擾台，會不會擔心陸委會用「兩岸情勢緊繃」理由喊卡雙城？蔣萬安重申，過去這幾年其實很多國家認為台灣兵凶戰危，也認為這個區域是地緣政治高危險區，也有很多國家試圖用對話來緩解此區域的緊張情勢，而在這個形勢之下，雙城是難能可貴、持續維持兩岸之間可以溝通交流的市政交流平台，「所以我們非常珍惜，也希望能繼續辦下去。」北市府發言人殷瑋則指出，兩岸剩下的對話機制不多，市府皆依照過往慣例、程序與法律規定，將名單送交中央政府做審查，目前還未接到任何通知，現在相關消息應該屬於「放話」，他表示，應該對台灣的民主有信心，開大門走大路。他也指出，雙城論壇是城市間的交流機制，希望中央能有一致的標準來看待，並且各界都應該體認到再困難的時候都需要溝通，會困難的時候越需要溝通。媒體追問若實體論壇喊卡，線上視訊會是選項之一嗎？殷瑋表示，目前來講沒有這個考慮。