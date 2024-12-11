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勞動部勞發署吳姓資訊分析師輕生案發生超過1個月，勞動部今（11）日召開記者會，發布案件重啟調查報告，內容也出現前勞發署北分署長新的霸凌事證，包括曾退回活動簡報45次、甚至要求同仁工作時間在走廊一起跑步，擠壓到工作時間。勞動部長洪申翰也表示，自己去北分署關心時，曾經問過同仁有誰被要求跑步，有同仁舉手時就委屈落淚，讓他感到這起事件實在荒唐。據報告，謝宜容對於工作要求非常嚴苛及繁瑣，對於辦任何活動，包括與北分署職務無關活動都相當要求，曾經退回修改活動簡報高達45次，甚至過程中都辱罵同，用詞包括「現在怎樣，有東西就好，是不是當長官是垃圾桶？」，痛批業務主管「你不具主管特質」、「Troublemaker」。另外，謝宜容曾於機場公務迎送場合，接駁車讓謝宜容等待5分鐘，謝宜容從機場一路痛罵同仁，同仁回家途中及回家後還持續接受到謝宜容的line電話檢討並責罵。謝宜容也要求各級主管都必須對Line即時回應，時間包括下班時間、凌晨1時、清晨5時；沒有即時回應，不僅會遭到謝宜容責罵，還會被逐步要求交代原因。最後，謝宜容要求同仁在工作時間一起集合在走廊跑步，擠壓同仁辦理日常工作之時間，無故增加同仁工作以外負擔，逾越業務上合理必要範圍，「又雖然是自願參加，然而卻常點名並質疑未到者理由之真實性，已涉入同仁私人生活洗好，並造成強迫跑步之結果，增加同仁之身心壓力。」針對跑步細節，勞動部說明，謝宜容要求同仁在下午上班時間，從一樓綠廊跑到三樓謝宜容辦公室，因為這中間經過其他辦公室、樓梯，所以並非可以安全跑步的環境，但又不能缺席，所以都讓同仁壓力很大。據今日公布報告，謝宜容確實出現管理不當，導致北分署同仁處於高壓、不友善惡劣工作環境，產生寒蟬效應，導致下情無法上達。針對吳員是否霸凌狀況，經查被交付難以達成的「智能就業服務系統」專案，超過業務上之必要且相當之範圍。謝宜容占有職場優勢，不容許部屬違反指令，已經構成霸凌。針對吳員輕生是否與工作相關，報告指出，吳員負責全北分署所有資訊工作，工作業務量過大，必須要長期加班，因此認定其輕生與工作遭遇有關。