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▲詹江村分享對話，表示僅接受採訪。（圖／村長臉書）

網紅八炯、饒舌歌手陳柏源近日拍攝中國統戰手法紀錄片，目前僅釋出上集便話題不斷，八炯昨（10）日又上傳部分內容，中共黨媒《海峽導報》人員提到國民黨桃園市議員詹江村（村長），詹江村也隨即解釋，這讓八炯酸說「好急」，直呼「你完全往我們的坑跳呢！」八炯昨發布預告片中，有位《海峽導報》員工提到「詹江村」名字，不過尚未知道原因，網友見狀後則跑去詹江村的臉書洗版。詹江村則在臉書分享對話內容，他說，海峽導報跟他聯絡過，就是駐台記者說要採訪，地點在桃園議會國民黨團，他並沒有去過中國大陸的海峽導報，至於海峽島報提到他名字，可能就是說，他們採訪過他。詹江村說，如果認為被海峽導報採訪過，或者被海峽導報提到名字，就是涉及違反滲透法，或者賣台，那歡迎去檢舉提告他，「或者你們認為被海峽導報報導過，所以必須對我發起罷免，我也非常歡迎！記得連署書留一份給我簽。感謝大編劇讓我沖一波流量」。對此，八炯酸詹江村「好急」，「我們錄音錄影都還沒放完！明天來放你說的『綠營最大咖』，以及被拿掉撤掉的原因！因為你們領導讓你們下架的，就好像我入鏡閩南狼的抖音一樣，還有你怎麼跟『薛洋』馬上就有管道聯絡了？還故意先互刪在私信一次？」八炯諷刺說，「詹總，越來越好玩了！！你完全往我們的坑跳呢。還有你只是『史萊姆』、『嫩寶』，不要貼金自己是主角....」。