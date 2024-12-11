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高市警局小港分局家防官李育全、婦幼警察隊偵查佐蔡雅萍、湖內分局家防官蘇苑禎與鳳山分局家防官楊智傑等4員榮獲內政部警政署「112年婦幼安全工作績優員警」殊榮，高市警局局長林炎田除公開表揚並肯定獲獎人員對婦幼安全工作貢獻卓著外。也期勉同仁秉持「警察用心，民眾安心」精神來守護市民人身安全及權益，成為維護社會安定的力量。李育全去年獲報1名女子遭到1名男子跟蹤騷擾，協助該女聲請跟蹤騷擾保護令並獲核發，約制告誡該男不得再犯，詎料該男仍騷擾不斷，主動向地檢署聲請拘票，至該女住居所周邊巡查，發現該男再次撥電話騷擾，立即上前拘捕，並建請聲請羈押獲准，該女乃得以恢復正常生活。蔡雅萍去年受理未成年被害人遭性猥褻並拍攝性影像，經報檢察官指揮偵辦，並搜索扣押嫌疑人手機、電腦，經詳細檢視數量龐大的影像檔案，進而辨識擴大追查出17名未成年被害人，全案移送地檢署偵辦，落實兒少權益保障及維護安全。蘇苑禎去年受理1名女子報案，指述前男友從渠租屋處雨棚隙縫闖入被害人房間並持水果刀要脅渠發生性關係，並威脅不可報案，蘇員立即協助偵查隊釐清案情並移送法辦，同時代該女聲請緊急保令並獲核發，約制告誡該男不得再接觸、騷擾該女，預防家暴再發生。楊智傑去年處理家暴案，妻子為脫離丈夫施暴，帶小孩離家，該丈夫憤而持球棒攻擊妻子，楊員立即聲請緊急保護令，持續約制該丈夫，詎料渠無視遠離護令，帶棍棒至娘家理論，楊員獲報後，彙整事證建請聲押獲准，讓妻子及家屬得以確保安全，遠離受暴環境。林炎田認為，家防官工作多與民眾生活密切相關，他期勉各級同仁持續重視婦幼保護工作，受處(理)案件發揮同理心，用心傾聽被害人需求，妥善服務及協助，對加害人嚴正約制、追究犯行，持續建構、強化婦幼安全環境與生活空間，秉持「警察用心，民眾安心」精神來守護市民人身安全及權益，成為維護社會安定的力量。