我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國前國防部長金龍顯被認為是尹錫悅實施戒嚴的主導者，昨（10）日深夜被首爾中央地方法院批准逮捕後，今日驚傳在首爾東部看守所內企圖輕生。韓國法務部矯正本部長慎鏞海表示，金龍顯是在看守所廁所內用內衣和內褲連接成繩，試圖輕生。但被看守所人員及時發現並阻止，目前金龍顯已被安置於保護室，健康狀況沒有大礙。韓國檢方緊急戒嚴特別調查本部9日以涉嫌與總統尹錫悅合謀發動內亂為由，提請法院批捕金龍顯。金龍顯被指控涉嫌負責內亂重要任務及濫用職權妨礙行使權利罪。在法院批准逮捕令後，金龍顯於10日再度通過律師發表立場，表明將放棄批捕前審查。金龍顯表示，對於給國民造成極大的不安和不便深表歉意，稱此次事件的所有責任由他一人承擔。法院負責逮捕必要性審理的法官之前表示，考慮到金龍顯對被指控嫌疑的辯解程度、所涉犯罪的嚴重程度，加上有毀滅證據之虞，因此做出簽發逮捕令的決定。韓國國會今日啟動國政調查權調查緊急戒嚴事件，韓國警方正在對警察廳、首爾警察廳、國會警衛隊、總統府辦公室展開搜查，在野黨預計今日會再度提出尹錫悅彈劾案，目前還不知金龍顯企圖輕生會帶來何種政治效應。