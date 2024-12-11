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▲好友渡邊隆廣近日到中山美穗家見她最後一面，透露她的遺容就像隨時會醒過來。（圖／中山美穗IG）

▲中山忍強忍悲慟情緒向媒體致意，令人不捨。（圖／日テレNEWS NNN）

▲富士電視台跑到中山忍（左）的住處突襲訪問，消息曝光後引發日本民眾痛批。（圖／中山忍IG）

▲中山美穗小檔案。（製表／NOWnews社群中心，圖片來源／中山美穗IG_）

「日劇女王」中山美穗本月6日在東京住處泡澡時發生意外身亡，享年54歲，她的遺體於8日解剖驗屍後送回住處，諧星好友渡邊隆廣昨（10）日去見了中山美穗最後一面，發文悲痛表示：「她看起來就像隨時會醒過來。」而中山美穗的妹妹中山忍近日進出中山美穗的住家整理遺物時遭媒體追訪，甚至有電視台突襲她的住處，引發日本民眾罵聲一片，痛批這樣的行為太誇張。52歲的諧星渡邊隆廣是搞笑團體「インスタントジョンソン」的成員，他昨日在部落格寫下到中山美穗住處弔唁的過程，表示自己一進房間就看到好友靜靜躺在床上，雖然已有心理準備，但還是忍不住當場淚崩。渡邊隆廣形容中山美穗的遺容，就跟平常睡覺時一樣，「她的模樣就像隨時會醒來，然後說：『嘿，你們在幹嘛？』」，如今好友已成冰冷遺體，渡邊隆廣難過寫道：「即使她就在眼前，我還是無法接受這個事實，大腦就像壞掉了一樣。」文末，渡邊隆廣回憶與中山美穗過往的點滴，「我來這個房間有多少次呢？喝酒後曾在這個房間裡悠閒地聊天，也曾舉辦火鍋派對，還有過年會。半夜醉酒時被叫去『去買酒』的情況也有。仔細想想，她的料理技術還真不錯」。最後他和中山美穗約定：「美穗，再見了，下次見。」淚流不止地離開房間。此外，中山美穗的妹妹中山忍近日在經紀公司相關人員陪同下，進出姊姊中山美穗家中整理遺物，面對大批媒體守候，她含淚表示：「這一切來得太突然，我現在無法詳細說明，但希望能在適當的時候再向大家說明情況。」民眾見到她憔悴、無助的模樣，都感到相當心疼。然而卻傳出富士電視台為了搶第一手消息，還跑到中山美穗家外突襲訪問，消息曝光後讓日本民眾全炸鍋，紛紛怒轟：「還給家人空間靜一靜吧」、「直擊別人家裡一直是富士電視台的特色」、「這行為真是醜陋惡劣。」雖然富士電視台已經緊急下架相關影片，還是擋不住民眾猛烈砲火，紛紛揚言抵制富士電視台的節目。1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：〈比世界上任何人〉電影：《情書》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》、《兩千年之戀》