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▲證交所公布11月ETF定期定額前20強名單。

11月ETF定期定額前20強名單揭曉，其中，市值型富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）單月戶數分別增加1.86萬戶、5565戶，成為增速最高的2檔標的。此外，新進榜的生力軍也值得留意，擁有「小台積電」稱號的富邦科技（0052），因為「高含積量」、價格較台積電低，而受到投資人青睞。根據台灣證券交易所最新公布11月定期定額投資ETF中，交易前4高包含被稱為「國民ETF」的國泰永續高股息（00878）、0050、006208、元大高股息（0056），其中，交易戶數第1名以00878穩居冠軍寶座，達到30.3萬戶，若以增加戶數來看，月增最多的是006208達18661戶，其次為0050增加5565戶。此外，在此次公布的11月定期定額投資ETF的前20檔名單中，交易前2名都是高股息ETF，但並非所有高股息ETF都受到投資人青睞，包含群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）等高股息ETF，則是都呈現月減趨勢，最多為00929月減7002戶最多。不過，值得注意的是，11月定期定額交易ETF前20名中，原本的國泰智能電動車（00893）退出排行榜，由0052以8147戶投資戶，首度擠進第20名。