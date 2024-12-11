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民進黨備戰九合一選舉，傳出將找台北市議員苗博雅，2026年出馬挑戰台北市長蔣萬安。資深媒體人黃揚明說，民進黨如果要做台北市長初選民調，第一名一定是民進黨立委王世堅，如果想複製前市長柯文哲的模式，苗博雅沒有爆發力，民調不會第一。黃揚明10日在《大新聞大爆卦》節目說，近一年台北市最大的改變，就是多了大巨蛋，也讓蔣萬安滿意度攀升，相較之下，民進黨就找不到人挑戰蔣萬安，王世堅自己可能不見得要選，但下面的人會拱他選，只是總統賴清德也不希望讓王世堅選市長。不過黃揚明也說，就算是王世堅出馬，還是選不贏蔣萬安。民進黨在台北沒有初選的本錢，因為得票率太低了，如果要贏，就必須複製一個新的柯文哲，所以民進黨要開始試水溫，苗博雅也承認他要選，苗博雅現在就是綠營的同溫層了，看起來也是民進黨2026可能會用的牌，但苗博雅沒有那個爆發力。