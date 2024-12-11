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想讓這個冬季更有溫度和驚喜？來Sugar8的首間快閃店體驗吧！作為MIT法式內衣領導品牌，Sugar8一直致力於將舒適與優雅完美結合，這次特地在台北忠孝SOGO開設快閃店，為消費者帶來豐富多彩的活動與精選好禮，讓購物過程充滿幸福感，為冬季注入全新活力！12月21日，Sugar8快閃店將邀請人氣女星安妮擔任一日店長！粉絲們不僅可以近距離與安妮互動，還有機會獲得Sugar8精心準備的限量好禮。當日單筆消費滿5000元，還可免費帶回品牌特製禮品，讓您輕鬆擁抱Sugar8的法式魅力與優雅風采！當天下午2點，快閃店內還將上演法式內衣走秀，讓您親眼見證Sugar8的創新設計與精湛工藝。最新系列的內衣將在這場秀上驚艷亮相，散發出自信與優雅，帶您進入法式時尚的全新境界！從現在起到12月21日，無論在Sugar8官網還是快閃店，單筆消費滿3000元即有機會參加大獎抽獎，贏得iPhone16 128G（顏色隨機）及其他豐富品牌禮品！每位參與者都有機會抱走好禮。記得關注我們的Instagram與臉書，掌握最新活動資訊！快閃店期間加入Sugar8會員，即享300元會員點數，不僅可以現場抵扣消費，還可獲得額外300點網店點數，讓您回家後也能繼續購物優惠！這麼好康的時刻，絕對不容錯過！這個冬季，來Sugar8快閃店，一起體驗不一樣的法式優雅與購物樂趣，收穫滿滿驚喜！12月21日，台北忠孝SOGO 5樓等您來訪，參加抽獎活動，為聖誕節增添驚喜與色彩！