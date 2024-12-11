我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕強調「希望兩岸的領導人發揮智慧，促進兩岸和諧跟和平」。（圖／台中市政府提供，2024.12.11）

台中市長盧秀燕昨天突然喊話總統賴清德，要求他對民進黨小編支持韓國戒嚴一事出面澄清。民進黨議員今打團體戰，問盧秀燕是否知道中國正進行對台最大規模的軍演？她有沒有話對習近平講？雙方交鋒過程盧秀燕講了4次「希望兩岸的領導人發揮智慧，促進兩岸和諧跟和平」，綠營批評她寧可對與賴清德無關的事要求澄清，卻對在台海四周的軍艦跟飛機視而不見，「恐怕還不具備爭取總統大位的資格」。一向上班不提政治的台中市長盧秀燕，昨天備詢時二度回應國民黨市議員，有關總統賴清德的話題，並指民進黨的社群是「全世界唯一支持尹錫悅、唯一支持戒嚴」，導致人民心中有陰影，懷疑賴政府引戰、準備戒嚴、讓學生上戰場，她還喊話賴清德，應以國家領導人的身分出來澄清。民進黨台中市議員曾朝榮、蔡耀頡、江肇國今（11）日針對此議題現輪番上陣。曾朝榮和蔡耀頡舉台中網紅被統戰、飲料店封膜文字宣傳中國是祖國、國小教室懸掛中國地圖、役男遊覽車播中國軍教片等事件，質疑台中到處充滿中國的統戰宣傳，已是全台灣最嚴重的城市。接著上場的江肇國，要求走過戒嚴年代的盧秀燕發表她對戒嚴的個人觀察，盧秀燕回答「無關市政」，江肇國反問「妳昨天提的（尹錫悅戒嚴）有關市政嗎？你就是要選擇性答詢」。他認為盧秀燕身為國民黨籍六都首長、未來想取大位的人，應該深自檢討、嚴肅面對「戒嚴」這件事，而不是拿來轉移焦點，打烏賊戰。江肇國認為盧秀燕若要取大位，對於中國透過網紅滲透統戰，要有態度與立場，而不是一句「這是民主自由國家」所以管不到。他接著問盧秀燕，近來中國實施1996年以來最大規模的軍事演習，對台灣是不是很重大的威脅？盧秀燕先是回答「我不會根據議員片面的資訊，就在這邊做評論」，拗不過江肇國一再要求，擠出「希望兩岸和諧、希望兩岸的領導人發揮智慧」兩句話。但江肇國仍不放過，指盧秀燕既已對賴清德講話，也要對中國領導人習近平講話，呼籲他停止軍事威脅的行為，盧秀燕再講3次「希望兩岸的領導人發揮智慧，促進兩岸和諧跟和平」，江肇國認為她仍在規避，盧秀燕則說「我已經答覆、已經發聲了，不好意思，是你沒有聽懂」。江肇國說自己對盧秀燕很失望，只敢對內要求總統澄清完全無關的事，面對台海四周的軍艦與飛機，不是不敢回答就是視而不見。他認為目前看來，盧秀燕恐怕還不具爭取總統大位的資格，勸她好好以人民為念、替台灣發聲，要勇於面對中國的任何威脅，才有保衛台灣的勇氣跟能力。