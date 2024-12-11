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▲即將迎來34歲生日的阿圓（右）爆出與40歲的陳百祥（左）同居戀愛中。（圖／一隻阿圓、百祥IG）

▲阿圓去年11月上傳的韓國旅遊影片，掌鏡人就是百祥，高大身影被鏡子反射捕捉。（圖／一隻阿圓YouTube）

▲阿圓（左）與交往多年的米鹿（右）分手後，一度備受批評。（圖／一隻阿圓IG）

正妹YouTuber「一隻阿圓」目前頻道有87萬粉絲訂閱，過去靠拍攝韓國留學相關影片走紅，2020年分手交往5年的前男友傑米鹿後，一度因酸民罵聲陷入情緒低潮，出現失眠、厭食的症狀。但現在阿圓重新振作，還被拍到與《木曜4超玩》前製作人陳百祥同居。今（11）日有網友挖出阿圓去年在韓國旅遊拍的影片，發現當時鏡子反射就出現了百祥身影，推斷兩人或許曖昧已久，非今年才開始交往。阿圓與百祥今日遭爆料戀愛中，上個月開始就被拍到同居身影。對此，阿圓今日凌晨透過影片回應，表示不想對外公開感情生活，希望外界給她多一點空間。百祥也在該支影片中「現聲」，兩人都沒否認交往，只說希望能保留隱私，被視為是默認戀愛，但交往時間點外界無從得知。有網友在Dcard針對阿圓與百祥的緋聞展開討論，發現其實去年11月阿圓的出國影片就有百祥身影。當時阿圓到韓國弘大拍攝流行單品主題，透過服飾店鏡子的反射可以看到，掌鏡人正是緋聞男友百祥；粉絲看了也紛紛留言，「看起來很荒謬，但好像又超合理，工作狂也是會相吸」、「好羨慕百祥」、「好爽，我超愛阿圓的說」。事實上，阿圓過去拍攝影片從不避諱談感情，如今會轉為低調發展，可能與分手前男友傑米鹿引發的風波有關。過去阿圓開始拍影片時傑米鹿經常出現其中，兩人甚至一起接了婚紗業配，還暢想過婚後生活，卻在2020年分手。當時有網友揣測是阿圓紅了就想甩掉同甘共苦的前男友，讓阿圓飽受罵聲，她甚至一度低潮到出現失眠、厭食的症狀。後來阿圓才透露兩人分手原因是因為金錢觀不對等，她強調自己當初義無反顧跟米鹿到韓國念書，後來拍影片也都會給米鹿工資，但隨著她收入變高，兩人共同開銷都變成她自己負擔。雖然米鹿事後有答應會付一半房租，但兩人的感情已經在爭執間消磨殆盡，原先說好的婚事米鹿家人也未同意，他們最終才決定分開。而阿圓在2020年疫情期間，也曾因沒戴口罩、從韓國飛回來直接參加「走鐘獎」與諸多YouTuber群聚一事遭到撻伐。過去爭議頗多，但她靠著甜美的外型及火辣身材，仍有不少粉絲支持，目前頻道定調為穿搭、旅遊、時尚好物分享，和人氣YouTuber金針菇、蔡哥等人也都是好朋友。