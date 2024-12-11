楊博軒、胡綾芳0：2不敵香港強敵！一年一度的羽球年度賽事「BWF羽球年終賽」，今（11）日在中國的杭州正式開打，首次參賽的台灣混雙組合楊博軒／胡綾芳率先出戰。首場小組賽面對世界排名第6的香港強敵鄧俊文／謝影雪，楊博軒／胡綾芳雖然一路力抗對手壓制，試圖追近比分，但最終仍以15：21、17：21敗給香港組合，吞下小組賽的首敗。
首次參賽碰強敵 對戰紀錄未嘗一勝
楊博軒／胡綾芳現居世界排名第14名，先後在新加坡公開賽、台北公開賽等闖入總冠軍戰，雖然都以亞軍作收，但仍拿下首次參加BWF羽球年終賽的機會。不過所在小組中，包含來自中國的巴黎奧運金牌組合鄭思維／黃雅瓊，還有香港最強混雙鄧俊文／謝影雪等人。
楊博軒／胡綾芳首戰面對到鄧俊文／謝影雪，過去雙方4度交手，只拿下0勝4敗，註定會是場硬仗。香港組合首局就搶下優勢，雖然楊博軒／胡綾芳試圖追近比分，但在中段遭到一波攻勢拉開分差，以15：21丟掉首局。
進入第2局後，台灣組合展現反攻氣焰，一路死咬比分甚至一度超前，可惜在局末還是沒能掌握住節奏，以17：21再輸掉第2局，遭到直落二擊敗。小組賽首戰吞下敗仗後，明（12）日楊博軒／胡綾芳將續戰世界排名第2的中國組合蔣振邦／魏雅欣。
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楊博軒／胡綾芳現居世界排名第14名，先後在新加坡公開賽、台北公開賽等闖入總冠軍戰，雖然都以亞軍作收，但仍拿下首次參加BWF羽球年終賽的機會。不過所在小組中，包含來自中國的巴黎奧運金牌組合鄭思維／黃雅瓊，還有香港最強混雙鄧俊文／謝影雪等人。
楊博軒／胡綾芳首戰面對到鄧俊文／謝影雪，過去雙方4度交手，只拿下0勝4敗，註定會是場硬仗。香港組合首局就搶下優勢，雖然楊博軒／胡綾芳試圖追近比分，但在中段遭到一波攻勢拉開分差，以15：21丟掉首局。
進入第2局後，台灣組合展現反攻氣焰，一路死咬比分甚至一度超前，可惜在局末還是沒能掌握住節奏，以17：21再輸掉第2局，遭到直落二擊敗。小組賽首戰吞下敗仗後，明（12）日楊博軒／胡綾芳將續戰世界排名第2的中國組合蔣振邦／魏雅欣。