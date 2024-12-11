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楊博軒、胡綾芳0：2不敵香港強敵！一年一度的羽球年度賽事「BWF羽球年終賽」，今（11）日在中國的杭州正式開打，首次參賽的台灣混雙組合楊博軒／胡綾芳率先出戰楊博軒／胡綾芳現居世界排名第14名，先後在新加坡公開賽、台北公開賽等闖入總冠軍戰，雖然都以亞軍作收，但仍拿下首次參加BWF羽球年終賽的機會。楊博軒／胡綾芳首戰面對到鄧俊文／謝影雪，過去雙方4度交手，只拿下0勝4敗，註定會是場硬仗。小組賽首戰吞下敗仗後，明（12）日楊博軒／胡綾芳將續戰世界排名第2的中國組合蔣振邦／魏雅欣。