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▲大巨蛋附近居民紛紛留言澄清，打臉該里長。（圖／臉書）

▲針對相關爭議，遠雄集團回應：「大巨蛋經得起三天三夜。」同時強調大巨蛋結構安全性、音場及震動頻率均在合格規範內。（圖／台北大巨蛋臉書）





▲張惠妹（左）驚喜現身周杰倫「嘉年華」演唱會，一連唱了〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉、〈三天三夜〉3首經典歌曲。（圖／杰威爾提供）

天后張惠妹本月8日在周杰倫大巨蛋演唱會上嗨唱先前遭到小巨蛋禁唱的歌曲〈三天三夜〉，喊話3.8萬歌迷「全場站起來」，現場氣氛嗨爆，沒想到隔天卻傳出周邊里長聲稱「部分里民反應有輕微震動」，盼能像小巨蛋一樣跟進禁令。對此，與大巨蛋相鄰的華聲里居民發聲打臉抗議里長：「住在離大巨蛋隔一條路，沒有感受到！」近日新仁里里長吳建德向媒體喊話，表示自己接獲居民反映，在演唱會當晚，住家明顯感受到輕微震動，甚至提出「希望繼續禁止這首歌」的要求。消息曝光後，瞬間引發外界熱議，而同樣位處大巨蛋附近的華聲里居民，則在相關報導留言處打臉該里長，「我們住在旁邊，並沒有什麼影響，唯哨音很吵罷了！凡事應該憑心才對！演唱會就應該嗨唱啊！華聲里沒感覺喔」，附近住戶也紛紛表示，「我就住旁邊哪裡來的地震，不要沒事找事做」、「我就住在離大巨蛋隔一條路，到底哪來的地震」、「場外門口聽都沒感覺到震動了為何里民會有感覺」。對此，大巨蛋建商單位遠雄集團也在第一時間發3點聲明回應：「請歌迷放心，大巨蛋經得起三天三夜。」並強調大巨蛋結構安全性、音場及震動頻率均在合格規範內，不過歌迷仍務必小心注意步伐安全。