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聖誕節將至，而鹿一向被視為節慶吉祥物。在泰國有一群鹿因為搶吃遊客的香蕉而爆紅，許多網友對於鹿會吃東南亞盛產的熱帶水果感到意外，而牠們可愛的模樣也引起廣泛地討論。根據《美聯社》報導，這群鹿出沒的地點是泰國南部春蓬府（Chumphon, southern Thailand）的野生動物園區，從影片中可看到牠們踏過充滿泥濘的水池，大口吃著熱帶水果。有些遊客帶著小孩同歡，他們讓孩子拿著一袋香蕉餵動物，只見大批鹿群聚集在河邊，等待遊客餵食香蕉，畫面十分有趣和可愛。水鹿是東南亞最大的鹿種之一，牠原產於泰國，經常在森林和保護區中出沒。水鹿喜歡在早晨、傍晚和夜晚活動，主要在白天休息。水鹿喜歡泡在水中，而且喜歡游泳，故名「水鹿」，並且善於奔跑。主要天敵是老虎和鱷魚，通常以草、樹葉和嫩芽為食。