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▲臺灣首位挑戰波士頓馬拉松的視障跑者洪國展(左)強調：「視障不是限制，是無限可能，希望透過馬拉松，讓外界用全新的角度看待視障者。」（圖／官方提供）

▲渣打臺北公益馬拉松攜台北市視障者家長協會舉辦「視障陪跑訓練營」，共同為即將到來的賽事暖身。（圖／官方提供）

在賽事中擔任13K Plogging 淨街慢跑隊長的運動女神房思瑜更是驚喜現身由台北市視障者家長協會安排的「視障陪跑訓練營」，為即將起跑的賽事暖身。臺灣首位挑戰波士頓馬拉松的視障跑者洪國展在陪跑訓練營中提到：「」首度參與陪跑訓練營的跑友林先生分享：「從2019年起，我每年都參加渣打馬，過去以個人成就為目標，然而，今年我轉換角色，希望透過陪跑幫助他人，重新賦予跑步新的意義。」截至2024年，配合渣打馬所舉辦的「視障陪跑訓練營」已跑過10個年頭。因為曾經在戲劇節目中飾演過視障者，房思瑜對訓練營的活動安排非常有共鳴，更佩服經過視障者與陪跑員之間所建立的信任與默契，就能無所畏懼勇敢跑下去。渣打馬持續深化與New Balance的專業合作，由其旗下專業運動跑團NBRC (New Balance Run Club) 執教的「跑者訓練營」將訓練時程從今年11月起延伸至明年1月，透過定期課程追蹤跑友進度，以及針對不同備賽階段調整訓練計劃，強化跑友的實戰能力，打造更全面、更科學的備賽體驗。渣打馬賽前一天的「5KShakeout Run」，也將由NBRC的教練帶領國際跑者探索臺北城市魅力。路線將穿越臺北 101等知名地標，在體驗台灣獨有的熱情中，拓展更多國際交流的機會。