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▲透過經鞏膜縫合固定法，可將脫位的人工水晶體直接復位。（圖／振興醫院提供）

根據衛福部統計，國內一年有超過110萬人因白內障就醫，逾24萬人進行人工水晶體置換等治療。一名旅居台灣的65歲日籍高階主管，日前右眼視力一下清楚一下模糊，到醫院檢查，發現10年前在日本接受白內障手術裝上的人工水晶體，因支撐的懸韌帶鬆脫導致脫位，透過「經鞏膜縫合固定法」，才得以重拾穩定視力。振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛說，人工水晶體脫位是罕見但嚴重的併發症，脫位率約為 0.2~3%，若發生則必須儘速處理；至於脫位原因，通常與囊袋及其懸韌帶的完整性、支撐力有關，包括白內障手術、老化、高度近視、外傷撞擊、糖尿病、異位性皮膚炎等，都可能會增加囊袋不穩定與懸吊無力的風險。許粹剛表示，治療人工水晶體脫位有多種手術選擇，例如平坦部玻璃體切除術，可使用人工水晶體切割器，或透過鞏膜隧道、鞏膜角膜切口，去除脫位的水晶體後，再次植入人工水晶體，不過傷口較大，需縫合多針角膜傷口，且10年後仍可能因縫線斷裂，再次造成水晶體脫位。為改善此情形，醫界持續開發人工水晶體脫位治療術式，包括經鞏膜縫合固定、經鞏膜3片式人工水晶體固定、虹膜嵌合固定等，對此許粹剛說，經鞏膜縫合固定法可減少副作用與復發，且可將原本使用的水晶體直接復位，不用再次更換。許粹剛指出，這種新手術將晶狀體放置在虹膜、前玻璃體腔之間，並透過相對側的縫線固定，把縫線埋入鞏膜內，並透過電燒筆燒灼加強固定人工水晶體，減少縫合時間，也縮短整個手術時間，僅約40分鐘即可完成，大幅減輕醫師壓力及病人恐慌。許粹剛也說，人工水晶體復位還是會有風險，如眼內出血、視網膜剝離、術後眼壓高、角膜水腫等，因此病人於術前應充分了解，而這名日籍主管接受治療後，視力也從0.4回升到1.0，生活得以重歸正軌。