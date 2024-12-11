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▲第89期重劃區首次推出1筆1945坪商三角地，位於小港森林公園第一排。（圖／高市府地政局提供）

▲第99期重劃區，位於大順一路及愛河兩側，河堤特區與大順百貨商圈之間，地理位置優。（圖／高市府地政局提供）

高市府地政局113年度第4季開發區土地標售，共計推出7標8筆優質建地，訂於12月25日開標，合計總底價13億5924萬4125元。第89期重劃區，鄰近小港國際機場、高雄港，緊鄰高雄出入門戶，擁有發展國際商務及旅宿的區位優勢，重劃完成後公共設施規劃完善，區內10公頃小港森林公園營造優質的休閒居住環境，加速地方發展。本次首次推出1筆1945坪商三角地，臨松園一路與松園八路，位於小港森林公園第一排，形狀方正易規劃，為興建住商大樓首選。第99期重劃區，位於大順一路及愛河兩側，河堤特區與大順百貨商圈之間，地理位置優。本季推出2筆住五土地標售，面積各約20坪及51坪，分別臨8米上河街及17米河堤路，皆面對愛河及公園，具河岸第一排景觀，鄰近輕軌大順民族站、龍華國中及新上國小，周邊有義享天地百貨、美式賣場、大樂購物中心及龍華市場，生活機能完善，住商皆宜。另林園及大寮農地重劃區各推出2~3筆土地，供投標人多種選擇。第4季土地標售作業於12月11日公告，民眾可前往高市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。