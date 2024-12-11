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民眾黨立委黃國昌今（11）日於下午1時許突然在媒體群組發出採訪通知，臨時於下午2時安排視察勞動力發展署北分署，讓政治評論員李正皓不禁痛批，這不是蹭，什麼才是蹭？這不是噁心，什麼才是噁心？ 整個事件唯一沒有功能的人叫黃國昌，在事件爆發之初吃案、聽信謝宜容的說法 ; 事件延燒後，發文請勞動部更改會議紀錄 ; 事件落幕時，急急忙忙發採訪通知說要去北分署「視察」，「政治人物能蹭的最極致就是黃國昌，最噁心的極致也是黃國昌」。對於黃國昌臨時新增行程前往視察勞動力發展署北分署，讓李正皓不禁痛批，這不是蹭，什麼才是蹭？這不是噁心，什麼才是噁心？今天勞動部調查報告出爐，確認了謝宜容有霸凌事實，也確認了勞動部吳姓員工輕生的原因與謝宜容有直接關係，勞動部的報告將無法成為謝宜容未來在司法上的護身符 。李正皓說，新北地檢署今天兵分多路搜索，將謝宜容依《貪污治罪條例》中，侵占公有財物、抑留不發職務上應發財物、圖利；《政府採購法》非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義投標等5罪，向法院聲請羈押禁見。李正皓表示，整個事件唯一沒有功能的人叫黃國昌，事件爆發之初吃案、聽信謝宜容的說法 ; 事件延燒後，發文請勞動部更改會議紀錄 ; 事件落幕時，急急忙忙發採訪通知說要去北分署「視察」，一個政治人物能蹭的最極致就是黃國昌，最噁心的極致也是黃國昌，「我打字到這裡沒有吐，都是我自制力好」。