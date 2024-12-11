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▲達拉斯獨行俠隊的Luka Doncic。（／美聯社／達志影像）

▲達拉斯獨行俠Kyrie Irving在。（圖／美聯社／達志影像）

▲雷霆當家球星Shai Gilgeous-Alexander。（圖／美聯社／達志影像）

「NBA杯」八強賽雷霆118：104小勝獨行俠，雷霆打進四強。雷霆後衛Shai Gilgeous-Alexander攻下39分，進攻、單打、突破隨心所欲，打出NBA現役最佳球員身手光環。NBA球評Kendrick Perkins有誇張評論，「SGA(Shai Gilgeous-Alexander)是聯盟最好外線進攻員，年輕人很喜歡這一點。」嚴格來說，Kendrick Perkins也不誇張，聯盟現在最佳球員應該是金塊中鋒Nikola Jokic，但外線進攻最好球員，除了SGA還真沒有第二選項。SGA今年場均29.8分6.3籃板5.3助攻，投籃命中率5成，三分命中率3成3，近乎完美表現，唯一可以挑剔他的是三分命中率，低於聯盟基本水平3成5，其他所有數據、表現、技術、關鍵球都是聯盟最頂尖。Luka Doncic這場球15投5中，16分+11籃板，還有6次失誤，少了比賽主宰力。「KI」Kyrie Irving 14投7中，攻下17分、5助攻，KI打得並不差，但失去存在感。Luka Doncic一直是單挑、輾壓、突破、創造錯位空間大師，但這場對雷霆之戰，Luka被SGA光芒完全輾壓，KI是NBA進攻突破大師，擁有史詩級突破和自在穿梭能力，但這場對雷霆比賽，SGA來去自如貫穿全場，KI也只能跟所有球迷一樣當個觀眾，安靜欣賞SGA表演。雖然我經常不同意Kendrick Perkins評論比賽和解讀籃球，但他這次給SGA的評論極有力量和格局，狠狠敲進每個人腦袋和主觀喜好，不管你對Luka和KI有多偏愛，SGA這場球的表現就是MVP等級，他讓這場NBA杯八強賽成為經典好球，看球、打球、評球都很享受滿足。Luka Doncic和Kyrie Irving都打了40分鐘，這在獨行俠很少見，獨行俠教練Jason Kidd王牌盡出，但還是拿雷霆沒轍。獨行俠為了對位雷霆，先發擺上「一鋒四衛」陣容，主戰陣容也都是「一大四小」，戰略很精準，但現實更殘酷，雷霆籃板球領先，進攻籃板輾壓，三分球50投20中，比速度、打小球、拚攻防轉換、睹三分手氣，雷霆全勝Nikola Jokic確實超完美，但年度MVP我更傾向支持Shai Gilgeous-Alexander，SGA實在太太太特別。