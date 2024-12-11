「NBA杯」八強賽雷霆118：104小勝獨行俠，雷霆打進四強。雷霆後衛Shai Gilgeous-Alexander攻下39分，進攻、單打、突破隨心所欲，打出NBA現役最佳球員身手光環。NBA球評Kendrick Perkins有誇張評論，「SGA(Shai Gilgeous-Alexander)是聯盟最好外線進攻員，年輕人很喜歡這一點。」
嚴格來說，Kendrick Perkins也不誇張，聯盟現在最佳球員應該是金塊中鋒Nikola Jokic，但外線進攻最好球員，除了SGA還真沒有第二選項。
SGA今年場均29.8分6.3籃板5.3助攻，投籃命中率5成，三分命中率3成3，近乎完美表現，唯一可以挑剔他的是三分命中率，低於聯盟基本水平3成5，其他所有數據、表現、技術、關鍵球都是聯盟最頂尖。
獨行俠頂級雙星Luka Doncic、Kyrie Irving這場比賽明顯就被SGA超凡表現比了下去。
Luka Doncic這場球15投5中，16分+11籃板，還有6次失誤，少了比賽主宰力。「KI」Kyrie Irving 14投7中，攻下17分、5助攻，KI打得並不差，但失去存在感。
SGA個人偉大表演又帶隊贏球，Luka、KI都要向他致敬。
Luka Doncic一直是單挑、輾壓、突破、創造錯位空間大師，但這場對雷霆之戰，Luka被SGA光芒完全輾壓，KI是NBA進攻突破大師，擁有史詩級突破和自在穿梭能力，但這場對雷霆比賽，SGA來去自如貫穿全場，KI也只能跟所有球迷一樣當個觀眾，安靜欣賞SGA表演。
雖然我經常不同意Kendrick Perkins評論比賽和解讀籃球，但他這次給SGA的評論極有力量和格局，狠狠敲進每個人腦袋和主觀喜好，不管你對Luka和KI有多偏愛，SGA這場球的表現就是MVP等級，他讓這場NBA杯八強賽成為經典好球，看球、打球、評球都很享受滿足。
這場球還有很多細節可以看得出來獨行俠有多想贏，但也有多無奈。
Luka Doncic和Kyrie Irving都打了40分鐘，這在獨行俠很少見，獨行俠教練Jason Kidd王牌盡出，但還是拿雷霆沒轍。
獨行俠為了對位雷霆，先發擺上「一鋒四衛」陣容，主戰陣容也都是「一大四小」，戰略很精準，但現實更殘酷，雷霆籃板球領先，進攻籃板輾壓，三分球50投20中，比速度、打小球、拚攻防轉換、睹三分手氣，雷霆全勝
除了SGA主宰全場，防守是決勝關鍵，雷霆全隊都在玩命防守，把防守當樂趣，以防守限制對手為榮，這是雷霆今年最可怕優勢和強項。
Nikola Jokic確實超完美，但年度MVP我更傾向支持Shai Gilgeous-Alexander，SGA實在太太太特別。
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SGA今年場均29.8分6.3籃板5.3助攻，投籃命中率5成，三分命中率3成3，近乎完美表現，唯一可以挑剔他的是三分命中率，低於聯盟基本水平3成5，其他所有數據、表現、技術、關鍵球都是聯盟最頂尖。
獨行俠頂級雙星Luka Doncic、Kyrie Irving這場比賽明顯就被SGA超凡表現比了下去。
Luka Doncic這場球15投5中，16分+11籃板，還有6次失誤，少了比賽主宰力。「KI」Kyrie Irving 14投7中，攻下17分、5助攻，KI打得並不差，但失去存在感。
SGA個人偉大表演又帶隊贏球，Luka、KI都要向他致敬。
Luka Doncic一直是單挑、輾壓、突破、創造錯位空間大師，但這場對雷霆之戰，Luka被SGA光芒完全輾壓，KI是NBA進攻突破大師，擁有史詩級突破和自在穿梭能力，但這場對雷霆比賽，SGA來去自如貫穿全場，KI也只能跟所有球迷一樣當個觀眾，安靜欣賞SGA表演。
雖然我經常不同意Kendrick Perkins評論比賽和解讀籃球，但他這次給SGA的評論極有力量和格局，狠狠敲進每個人腦袋和主觀喜好，不管你對Luka和KI有多偏愛，SGA這場球的表現就是MVP等級，他讓這場NBA杯八強賽成為經典好球，看球、打球、評球都很享受滿足。
這場球還有很多細節可以看得出來獨行俠有多想贏，但也有多無奈。
Luka Doncic和Kyrie Irving都打了40分鐘，這在獨行俠很少見，獨行俠教練Jason Kidd王牌盡出，但還是拿雷霆沒轍。
獨行俠為了對位雷霆，先發擺上「一鋒四衛」陣容，主戰陣容也都是「一大四小」，戰略很精準，但現實更殘酷，雷霆籃板球領先，進攻籃板輾壓，三分球50投20中，比速度、打小球、拚攻防轉換、睹三分手氣，雷霆全勝
除了SGA主宰全場，防守是決勝關鍵，雷霆全隊都在玩命防守，把防守當樂趣，以防守限制對手為榮，這是雷霆今年最可怕優勢和強項。
Nikola Jokic確實超完美，但年度MVP我更傾向支持Shai Gilgeous-Alexander，SGA實在太太太特別。