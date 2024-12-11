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有些人喜歡特別剪一個只有中間頭髮的「龐克頭」，而在泰國有一個貓家庭，天生就自帶「龐克頭」，主人將牠們的影片上傳到社群平台後，瞬間讓牠們成為寵物界的小明星。從影片中可看到，住在泰國暖武里府（Nonthaburi）的貓媽媽和她的小貓們躺在地板上，表情嚴肅地盯著拍攝者，畫面卻十分可愛。主人接受訪問時表示，「完全沒有幫貓加工或剪髮！是貓咪天生就長這樣。」泰國是著名的愛貓國度，不僅國內有長相獨特的暹羅貓，更有著不少與貓共度的景點。這其實他們的文化有所關連，過去泰國王室就與貓咪為伍，也有不少儀式與貓咪有關，因此貓咪在泰國普遍受到極好的待遇，即便是路上的浪貓，也會有居民幫忙照顧。由於泰國人普遍喜愛貓咪和動物，許多家庭都會飼養貓，泰國到處都有流浪狗和流浪貓，尤其是在便利店門口，經常可以看到動物們待在超商門口乘涼和吹冷氣。