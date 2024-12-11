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說到台灣的美食代表作，不少人直覺都會聯想到珍珠奶茶，或是各種特色手搖飲，來自台中的「BLIKE」主打精品奶茶，今年初插旗台北後，締造高人氣，除了用高品質的茶葉征服大家的舌尖之外，超美的門市裝潢，也吸引民眾拍照、打卡！這一次 BLIKE帶來全新飲品「搖滾拿鐵」，精選來自各地的高品質原料，像是日本中澤鮮奶油製成的絲滑霜緹，搭配斯里蘭卡烏瓦產區紅茶及稀有白毫銀針的濃郁茶香，再融合台灣現煮珍珠的Q彈嚼感，以及莊園特選咖啡凍的迷人風味，造就一款全新飲品！只要輕輕攪拌，就能搖晃驚喜、釋放激情，快點到門市感受這種在舌尖上相互碰撞、隨之搖滾的美味吧！上市日期：2024年12月13日（五）搖滾拿鐵 中杯180元（濃滑霜緹、彈牙嚼感）輕搖拿鐵 中杯140元（輕盈霜緹)販售門市：全台BLIKE門市皆有販售➡️ BLIKE 台北延吉店台北市延吉街153-10號 轉角｜02-2777-1258營業時間：11:00-22:00➡️ BLIKE 台中公益店台中市西區公益路93號｜04-2301-1680營業時間：10:00-21:00