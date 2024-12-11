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▲慢性搔癢是指持續6週以上的搔癢，可能影響睡眠與心理健康。（圖／ingimage）

一名年約60歲的家庭主婦，最近3個月感覺身體多處持續發癢，且到晚上症狀加劇，雖多次使用抗過敏藥物與潤膚乳，但效果不彰，不僅入睡後常癢醒，多次抓破皮後還引發感染。醫師指，此為「慢性搔癢」，如症狀輕微，可使用潤膚乳、 避免洗澡水過熱等方式自我改善，若仍無解，應就醫接受個人化治療，以免生活品質大受影響。台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科主任柯玫如指出，慢性搔癢是指持續6週以上的搔癢，可能影響睡眠與心理健康，終身盛行率約22%，平均每5人中有1人在生命中某階段會遭此困擾，且年齡愈大，盛行率愈高。柯玫如表示，慢性搔癢病因多樣且複雜，可分為以下4大類型：■皮膚性搔癢：如濕疹、異位性皮膚炎、乾癬或蕁麻疹等皮膚病引起的癢感。■神經性搔癢：與神經受損或神經系統疾病有關。■系統性疾病搔癢：某些肝病、腎病或甲狀腺疾病等患者會有搔癢症狀，但通常無明顯皮膚異常。■心因性搔癢：可能與焦慮、抑鬱等心理因素相關。■特發性搔癢：找不到明確病因的慢性癢感。柯玫如指出，由於慢性搔癢的有多種可能原因，透過皮膚科醫師的臨床經驗與專業知識，才可準確區分不同類型的搔癢並對症下藥。針對病因的個人化治療，常見以下數種方式：■局部治療：潤膚乳液或乳霜，通常可減少皮膚乾燥引起的癢感。■局部類固醇或免疫抑制劑：針對發炎性皮膚病效果顯著。■全身治療：抗組織胺藥物常用於蕁麻疹或過敏性搔癢，但對某些搔癢疾病效果有限。■神經調控藥物：對神經性癢感有明顯效果。■紫外光光照治療：是慢性搔癢患者的重要治療選擇，特別是針對某些對藥物反應不佳或藥物使用受限的病人。■新型生物製劑、小分子藥物：包括IL-31拮抗劑、IL-4/IL-13拮抗劑或JAK抑制劑等，為難治性搔癢提供新選擇。針對自我保養，柯玫如提醒，若曾有類似問題，應每日塗抹適合的潤膚乳液或乳霜，以保皮膚潤澤，並避免過熱的水溫洗澡，同時避免使用刺激性清潔劑，也不要穿著粗糙衣物，另宜盡量避免搔抓皮膚，維持健康生活習慣，均衡飲食、規律作息，減少緊張與壓力。柯玫如強調，慢性搔癢易受忽視，但許多人深受其苦，接受治療後，患者日常需注意前述事項，才能達到最好效果。