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出門在外都要小心謹慎，因為危險無處不在。一名加拿大籍遊客在泰國度假時不小心跌倒，沒想到頭敲到路邊的石頭佛像，此名遊客當場頭破血流而死，讓親友們十分哀傷。根據《世界日報》報導，一名66歲的加拿大籍男性遊客在上週三（4日）在泰國豪華度假村內休息時，不慎跌倒並撞擊到路旁的石頭佛像。救援人員接獲通知並抵達現場後，發現他穿著休閒服和短褲，臉部朝下躺在度假村入口處的樓梯旁。儘管當下泰國的救護人員嘗試進行心肺復甦術（CPR），但搶救無效後死亡。度假村員工受訪表示，死者是度假村的顧客，本月2日入住，事發前他曾看見死者坐車返回度假村。調查人員在死者房間內發現三個行李箱，內含其衣物、私人物品、電子設備以及藥物和注射器。警方懷疑藥物和注射器是死者用來治療疾病，但仍需進一步調查確認。目前，死者的遺體已交給醫院進行詳細屍檢，之後將送回給死者家屬。