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立法院長韓國瑜今（11）日召集協商，其中在討論台糖預算時，因前董事長吳乃仁判賠1.2億元，民眾黨立委黃國昌認為台糖迄今追討不力，提案凍結台糖預算50%。不過民進黨立院黨團總召柯建銘說，即使凍結預算，對於台糖追討債務也沒有什麼幫助，如果民眾黨堅持要提案凍結，那就到院會表決。吳乃仁在台糖董事長任內賤賣土地給春龍開發股份有限公司，遭判徒刑外，台中高院2018年判定春龍公司負責人潘忠豪應賠償台糖6,029萬6,144元，而台糖前資產處長劉柏誠及吳乃仁則需共同賠償1億1,796萬9,922元。台糖代理董事長劉起孝說，台糖是2020年申請強制執行，2023年台中地方法院發給債權憑證1億1796萬元，加計利息是1億2300萬元。黃國昌說，台糖現在才向吳乃仁追討7百多萬元，其他拿到債權憑證，是要貼在牆上當紀念品嗎？他堅持要凍結台糖預算。柯建銘與民進黨團書記長蔡易餘等人都認為，台糖也有會計師，會認真追討，這種涉及司法個案的案子，在立法院審查預算時拿出來討論很奇怪。因雙方無共識，韓國瑜裁示，就照議事規則處理。