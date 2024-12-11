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▲李懿在臉書分享自己考取聯結車駕照的影片，坦言過程相當不容易。（圖／李懿臉書）

▲李懿考到連結車的駕照，粉絲紛紛大讚超強。（圖／李懿臉書）

女星李懿出道多年，跨足許多不同領域，還被譽為演藝圈中的「證照女王」，是個擁有重機、大貨車、遊艇、露營拖車4種駕照的女明星。而近期，李懿更是考取到聯結車司機駕照，成為演藝圈第1位擁有聯結車駕照的女藝人，她還開心在臉書曬出自己考取駕照的過程，許多粉絲紛紛留言大讚：「真的有夠強！」李懿在臉書發出自己駕駛聯結車的影片，興奮寫下：「來來來各位觀眾，我考到聯結車駕照了！身為地磅咖啡老闆娘是不是更合理了，我白天可以過磅，晚上開咖啡廳！」不過李懿也坦言過程中困難重重，尤其聯結車的外型比一般車輛還要龐大許多，有很多需要特別注意的地方，除了要顧車體外，還要顧及車廂、學習如何分離車身和連結。李懿也透露自己第1次其實沒有考過，當時心情很低落，覺得練習整整1個月，結果倒車項目因倒過頭，撞到後面的桶子直接扣分出局，當時讓她備感壓力，好在第2次1次通過，李懿也開玩笑表示：「如果你們發現我消失很久，我可能去當聯結車的駕駛員了！」貼文瞬間引發許多人朝聖，紛紛留言大讚：「真的有夠強」、「下次會不會去考飛機駕照」、「妳太狂了啦」、「女能女神」、「原來是被藝人耽誤的聯結車司機」、「你哪天考上怪手或是鑽捷運隧道的執照我都不會驚訝了！」