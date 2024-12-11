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▲亞洲最大MSC地中海遊輪「榮耀號」已在開往台灣途中。（圖／可樂旅遊提供）

亞洲最大MSC地中海郵輪「榮耀號」滯留沖繩有最新進度，業者今（11）日回覆官方最新聲明，透露：「技術問題已經解決，歐洲的專業技術團隊已完成維護工作」，郵輪修好了！目前正啟程開往台灣，「預計明天中午到基隆港」，12月12日的航次將恢復正常運營，如期出發。MSC榮耀號12月6日因技術原因滯留沖繩，甚至取消了12月4日及12月8日從基隆港口出發的航次。目前郵輪有了重大進展！MSC地中海榮耀號回覆《NOWnews今日新聞》，12月11日最新官方聲明，表示：「MSC榮耀號的技術問題已經解決，歐洲的專業技術團隊已完成維護工作。」目前，MSC地中海郵輪榮耀號也順利通過了最後檢查，業者透露榮耀號已啟程開往台灣，「預計明天中午到基隆港」，12月12日的航次將恢復正常運營，如期出發。官方表示：「透過與日本和臺灣地區相關部門，以及旅業合作夥伴和航空公司的密切合作，我們成功組織了包機及預留商業航班坐席，確保船上所有賓客已安全返程。所有因郵輪取消而受到影響的賓客都將獲得全額退款，以及每艙第1/2位賓客50%和每艙第3/4位賓客75美金/人的未來航程抵用券，以補償給他們帶來的不便」。