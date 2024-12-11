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金庸正版授權武俠卡牌RPG手遊《新倚天屠龍記》迎來上線一週年慶典，官方宣佈與人氣三國漫畫《火鳳燎原》展開特別聯動，並於今（11）日正式開跑。在活動期間將推出特別紀念版皮膚燎原火和小孟，聯動皮膚角色不僅擁有《火鳳》裡的經典設定，還融合了遊戲內獨特的武俠風格，為大俠們帶來全新的視玩體驗。官方也趁聯動之際，為玩家們準備了具備挑戰的全新活動和豐厚的活動獎勵，邀請玩家共襄盛舉。《火鳳燎原》殘兵首領降臨倚天，跨越世界的碰撞揭開全新篇章。聯動專屬活動將於今日拉開序幕，有官渡之戰、新野蟄伏和長坂之戰等跟經典戰役相關的一系列活動。玩家通過參加限定活動，既能體驗火鳳劇情中的經典名場面，更有機會免費贏「燎原火」皮膚、專屬稱號和專屬頭像框等豐厚獎勵。在《火鳳燎原》裡面，信奉著“殺一個高手，總比殺一百個嘍囉來的方便。”理念的燎原火，被劉備誤認為其叫“趙雲”，並在小孟之死後，跟劉備信念愈發契合，成為劉備手下的一名大將。沒有痛覺的特點讓他自創一套不要命的打法，創造出常山劍法、劍出如龍和七進七出等技能，攻擊、氣血和魅力等屬性在數值面板中尤為突出。各位武林大俠，我相信你們胸懷正義，滿懷抱負。不如隨燎原火穿越到三國，助劉備一臂之力，一起改寫三國局勢。小別勝新婚，小孟在倚天世界中浴火歸來。百步穿楊的神技，箭逢敵手酣暢對決，相知相惜的知己。日會噬，月會缺。但這一生，小孟並不遺憾。浴火歸來，只希望跟火攜手再戰下去。小孟將在後續活動中釋出，大俠們敬請期待。欲獲取更多週年慶活動相關消息，請持續關注《新倚天屠龍記》官方粉絲團與相關社群，了解更多遊戲資訊。遊戲相關連結：