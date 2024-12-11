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淡江大橋為連結淡水與八里的重要交通樞紐，工程逐步穩步推進，預計於114年底如期完工。今年陸續展開淡水端邊跨吊裝作業、斜張鋼索施拉作業，並於12月3日開始進行主橋鋼梁節塊河中吊裝作業，邁向工程新里程碑，也是完工前最重要的施工階段。交通部長陳世凱今（11）日表示，通車後，淡江大橋橋塔可以施放跨年煙火。淡江大橋是國內首例以國際競圖方式辦理設計的橋梁工程，由世界知名建築師Zaha Hadid設計，施工階段則由我國、新加坡、馬來西亞、日本及德國等專業技術人員組成施工團隊，共同努力打拼。完工後將成為世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋。為確保橋梁的耐久性，工程採用多重防護措施，包括抗氯離子滲透混凝土、鍍鋅鋼筋、耐候鋼材以及橋墩塗層保護，並搭配監測系統，設計使用年限高達120年。截至目前，工程進度已達76%，主橋塔是本工程核心，今年預計完成39升層，高度將達144公尺，114年7月將完成全部53升層，最終高度達200公尺。另外，施工團隊也戮力鑽趕工進，分別在宜蘭建山鋼構廠、台北港進行鋼梁節塊組裝作業，並運輸至現場進行河中吊裝和節塊推進作業，八里邊跨鋼梁節塊已於112年8月完成、淡水邊跨鋼梁節塊預計於今年底完成，施工團隊也透過增加人力、優化工序等方式，積極辦理主橋鋼梁節塊河中吊裝作業，預計於114年3月、9月分別完成八里端及淡水端鋼梁節塊閉合作業，完成全橋結構連接。交通部長陳世凱表示，淡江大橋是世界級的建設，也是台灣最重要的公共建設之一，蓋起來後可以紓解關渡大橋的壅塞，也對淡海地區很好，可以串聯台北地方產業動線，未來對觀光更是有效益，可以施放跨年煙火，與台北101將共同成為跨年亮點。公路局指出，大橋全線通車後，將縮短淡水與八里之間的行車距離約15公里，節省約25分鐘車程，並大幅紓緩台2線竹圍路段17%和關渡大橋30%的交通流量。同時，淡江大橋將與台61線西濱快速公路、台15線及台64線八里新店線快速公路銜接，形成完整的快速公路網絡，也是淡海新市鎮主要聯外道路。淡江大橋不僅擴大道路服務範圍，還將促進淡水河兩岸的觀光旅遊、休閒活動，並提升區域聯外交通便利性，帶動城鄉與產業發展。