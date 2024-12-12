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歌劇院自2020年啟動的「藝術進校」計畫，與國內表演藝術團隊合作，透過各種表演藝術理論引導與實作練習，認識多元的表演藝術形式，培養創意思考與表達能力。5年來「藝術進校」足跡遍及中部各縣市國、高中校園，超過50個班級，1,300餘名師生參與。2024年下半年歌劇院首次與臺中市政府文化局合作，邀請中市傑出演藝團隊純白舍Dance Lab加入藝術進校團隊，以「身體視界」為主題，引導臺中市秋穗實驗教育機構、大明高中及臺中家商等三所高中生，以表演者、攝影師及導演三種角色參與創作發展。記者會上臺中市政府文化局主任祕書蕭靜萍稱讚：「真心覺得非常有意義！歌劇院是表演藝術蛋黃區，吸納許多中部人來參與；文化局每年徵選10個傑出演藝團隊、培育藝文人口，都具有非常重要的意義。」本學期邀請一公聲藝術及劉東昱、林育德、丁啟祐三人團隊分別以「聲音科技」及「即時編碼演算音樂」主題至臺中、彰化、南投以及苗栗多所學校。一公聲藝術帶領學生從認識聲音科技與應用開始，透過手作與電子工具編排聲音進行創作。劉東昱、林育德、丁啟祐三人團隊透過程式創作與環境音取樣，以演算法角度介紹音樂創作的新方式，拓展學生對數位創作的想像。記者會上，純白舍Dance Lab團長曾珮瑜、藝術總監陳韋勝與臺中家商及大明高中兩班學員，以及一公聲藝術核心團員賴奇霞與文華高中學員呈現課程成果。劉東昱更在記者會現場與正在上課的精誠高中即時連線，展示上課實況。歌劇院此次與長期關懷社會弱勢族群的長豐智能科技股份有限公司合作藝術教育計畫，攜手推動文化平權。歌劇院藝術總監邱瑗表示：「讓表演藝術自然的融入學習生活，是歌劇院一直致力的方向。有了臺中市政府與企業界之支持，期盼合眾人之力散播藝術種子，成為年輕人未來的創意養分。」113年度第2學期「藝術進校」將以肢體、戲劇及聲音科技為藝術跨域課程主題，即日起歡迎臺中、彰化、南投、苗栗、雲林地區，國中一至三年級的老師至歌劇院官網申請。