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▲哈孝遠與一位學長合開籃球節目，沒想到結束後對方積欠他4集的主持費。（圖／取自《11點熱吵店》 YouTube）

藝人哈孝遠日前和一位業界人士共同開設籃球節目，沒想到對方卻在節目拍完後人間蒸發，不僅沒有支付球隊、廠商應該拿到的費用，哈孝遠自己也被欠4集的主持費，但有不知情的網友卻在網路上罵他「幹嘛欠別人薪水」，《NOWnews今日新聞》記者今（11）日稍早致電哈孝遠，他無奈大喊：「不關我的事！」哈孝遠近日在節目《11點熱吵店》表示，球員出身的他曾和一位學長一起在網路上開設職籃節目，對方邀請NBA球星魔獸、表弟（卡森斯）等球星在台北辦比賽，並由哈孝遠在節目中擔任體育評述員，後來比賽順利結束，沒想到他卻被別人爆料欠球星薪水，讓兩個球隊都沒有拿到酬勞。對此，網路上也有不少網友罵哈孝遠「為何欠人家薪水」、「沒有那個屁股幹嘛又再當總經裡」，哈孝遠也在《11點熱吵店》委屈大喊「關我屁事」，透露自己也還有4集的節目主持費還沒拿到，自己也是受害者之一。《NOWnews今日新聞》記者詢問哈孝遠，他表示，因為目前聯絡不上對方，所以開始有廠商來找他要錢，上個月更有外國球員問「能不能先把薪水給我」，讓哈孝遠相當無奈表示，「真的不關我的事情，為什麼都要來找我」。哈孝遠也澄清，該網路節目的經費是來自球隊，但和球團的財務完全沒有關聯。記者問及哈孝遠有沒有想要把錢要回來，他無奈回應，籃球圈大家都很熟，又都是朋友，沒有想要討回主持費，目前就是正面思考，還有體諒對方可能有一些難處，所以才沒有給主持費。