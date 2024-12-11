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▲「北流耶誕小鎮」由台北流行音樂中心黃韻玲董事長（左）、梁序倫執行長進行2024北流耶誕小鎮點燈儀式，正式宣告「北流耶誕小鎮」啟動。（圖／台北流行音樂中心提供）

▲打倒三明治將在叮叮噹廣場演出。（圖／台北流行音樂中心提供）

▲▼10位《原子少年2》成員將帶來特製耶誕歌單。（圖／台北流行音樂中心提供）

▲「北流耶誕小鎮」演出節目表。（圖／台北流行音樂中心提供）

2024倒數不到1個月，台北流行音樂中心於本週執行耶誕點燈儀式，由黃韻玲董事長、梁序倫執行長正式宣告「北流耶誕小鎮」將於12月14日、15日盛大展開。相較過往，2024年耶誕小鎮擴大升級至全亞洲音樂人的耶誕盛會，舞台活動除邀約以Gogohawk為首的韓、日、泰多國音樂人外，也力邀「挺音樂」新興樂團粗大Band、Who Cares 胡凱兒接力演出，除舞台演出外，更攜手新生代偶像男團原子少年成員、創造出華語樂壇經典名曲〈新不了情〉知名音樂人鮑比達一起創造涵蓋全園區的豐富節目，更與公共電視全新兒少頻道「小公視」（PTS XS）跨越時光，復刻「古典魔力客」節目，精彩演出陣容不容錯過。黃韻玲董事長表示：「此次邀約到各國表演者與多元樂器、曲風展演，也代表北流自開館到現在的成果，能夠包容兼具多元聲音，並引領台灣音樂產業發展，甚至在近年達到與亞洲其他國家的音樂交流，期待2025年北流五周年也能持續與台灣流行音樂產業共同成長、發光發熱。」本屆「北流耶誕小鎮」以全新音樂展演形式，透過場館設計打造三大活動主軸，「叮叮噹廣場」及「聲波草原」邀約20組來自日、韓、泰等亞洲不同國家的音樂人、DJ進行舞台表演，更有人氣樂團Gogohawk 、Blueburn準備禮物送給幸運觀眾。此次「北流耶誕小鎮」也特別與由 Gamania 橘子集團及台北流行音樂中心共同推動、攜手支持新興音樂人的「挺音樂！音樂靠山計畫」合作，邀請亮眼陣容「粗大Band」、「Who Cares 胡凱兒」、「打倒三明治」、「Fi-Né 粉內」，帶來別具風格的演出。本次耶誕小鎮的另一大音樂盛事，是由北流串聯園區店家打造的「音樂聚落」，透過包含薩克斯風、手風琴、吉他等多元樂器展演，打造全鎮超過10種類型的音樂表演。並打破傳統音樂祭舞台的限制，滿足不同聽眾需求，不只是聽團仔，從藍調爵士、古典樂到K-POP來北流耶誕小鎮都找得到！其中包含「原子少年2浪漫音樂會」、「古典魔力客見面會」、「鮑比達爵士音樂演奏會」三大主題活動，動員超過20位表演者，帶給民眾視覺與聽覺兼具的表演節目。代表台灣偶像全新里程碑的《原子少年》於今年11月第二季播畢，許多新興音樂人才輩出，打造出多位唱跳具佳的魅力偶像。現在看不夠的粉絲們有福了，來自第二季的10位少年將於12月14日在「Duchess & Duke 史坦威二手鋼琴專售旗艦館」帶來特製耶誕歌單，除了節目上回味無窮的抒情浪漫歌曲，也有由洪暐自行創作的歌曲首次公開，更攜手小潘一同演唱。總共15首歌曲保證讓你一次聽個夠，更有多位少年將大展才華，親自演奏鋼琴、吉他等樂器，絕對是節目上也看不到的精采橋段。許多人認識古典樂的第一步就是「古典魔力客」，為10年前由音樂精靈黃韻玲主持的公視兒童節目，甚至到現在仍有許多學校音樂課透過節目片段進行教學。今年10月小公視復刻經典IP，由古典音樂YouTuber江老師（江宇婷）與來自 17 世紀的貓咪樂評「魔力客」共同主持，攜手展開古典音樂時光之旅。本次12月14日也將於北流耶誕小鎮舉辦首次實體見面會，現場兩代古典魔力客主持人將分享耶誕節的經典古典樂章，更準備精美耶誕小禮物提供給參加活動的小朋友，歡迎大小朋友攜伴蒞臨耶誕小鎮一同於樂聲中學習。鮑比達擁有編曲、作曲、唱片製作人、電影配樂、音樂總監、鋼琴家及指揮等多元身分，創造出無數經典名曲，如萬芳〈新不了情〉、李玟〈往日情〉等，且依舊活躍於華語樂壇各領域。在今年夏天搬遷回台北後，即精心籌組流行融合爵士樂團，並與新生代優秀樂手合作，訂於12月15日下午1:30在文化館一樓大廳展演精彩的爵士音樂演奏會。本次耶誕小鎮也攜手 Z 世代潮流平台 AFTER PARTY 舉辦冬日市集，集合近百攤攤商，除了療癒餐飲品牌出攤之外，還有潮流服飾、原創小物等主題攤位，快來一起挖寶狙擊你心的蜜糖好物！