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▲敘利亞總統阿塞德政權垮台後流亡俄羅斯，昔日接受中國鳳凰衛視主持人傅曉田訪問的畫面被中國網友挖出。（圖／翻攝自微博）

敘利亞阿塞德政權垮台，總統阿塞德（Bashar al-Assad）與家人出逃至俄羅斯，阿塞德家族統治敘利亞超過50年的暴政落幕，也打擊了在阿塞德背後撐腰的伊朗、俄羅斯、中國。隨著阿塞德逃亡，在中國社群平台也掀起討論，過去阿塞德接受中國媒體訪問的畫面也被挖出，而當時訪問阿塞德的人，正是中國前外交部長秦剛傳聞中的情婦，前鳳凰衛視節目主持人傅曉田。阿塞德政權在短短12天內被反抗軍沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）推翻，阿塞德只能逃往俄羅斯尋求保護，俄國官媒塔斯社也宣稱他已抵達莫斯科。阿塞德近年與中國保持友好關係，去年曾赴中訪問並出席杭州亞運，與中國國家主席習近平在浙江杭州會面，雙方共同宣布建立中敘戰略夥伴關係。阿塞德去年訪問行程中，還曾參訪著名的靈隱寺，當時靈隱寺甚至還為阿塞德罕見打開正門，如今逃亡海外，也被調侃「靈隱寺不靈了？」，與習近平一同宣布的兩國戰略夥伴關係也如同泡影。值得注意的是，阿塞德在2015年曾接受中國媒體訪問，這段畫面也在近期於社群平台X上掀起許多中國人討論，因當時訪問阿塞德的中國媒體，正是前鳳凰衛視節目主持人傅曉田，可看到外貌出眾的傅曉田面露專注訪問阿塞德，阿塞德在受訪前後更是露出詭譎笑容。包含金融時報以及泰晤士報等許多外媒曾揭露，傅曉田就是中國前外長秦剛的婚外情的對象，兩人育有一子，在美國透過代孕所生，儘管當時中國外交部和鳳凰衛視堅決不回應，但她仍與秦剛同時間消失在中國視野中。