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▲片山凉太新歌〈歸屬感〉要送給每個孤獨靈魂。（圖／大元娛樂提供）

▲片山凉太這次不只唱歌，MV也是首度自導自演。（圖／大元娛樂提供）

創作歌手RYOTA片山凉太即將於12月18日發行第二張個人全新專輯，第二首前導單曲〈歸屬感〉，以極具情感的方式呈現了自我對歸屬感的探索，片山凉太以導演的身份全程參與MV製作，不僅是他首次挑戰自導自演的突破之作，也展現了他在音樂、影像創作中的多面才華與專業能力。而片山凉太為了宣傳，也將來到台灣宣傳，他還列出夢幻景點清單，希望可以好好欣賞台北的美景。〈歸屬感〉這首歌是片山凉太內心深處的真摯表達，也是送給每個孤獨靈魂的陪伴之作。片山凉太認為，歸屬感往往來自身邊的人與特定的地方，在談到與台灣的歸屬感連結，他特別提到台北的淡水，初次造訪時就被海邊陽光的美景深深地觸動，想起第一次和媽媽一起旅遊的記憶；第二個歸屬感則來自台灣溫暖的朋友們，片山凉太說，之前因為電影《富都青年》來到台灣，交到了許多新朋友，大家都很熱情友善。片山凉太作為音樂人，這次不僅以歌手的身份參與，更首次以導演的角色全程操刀〈歸屬感〉MV製作，把電影專業融入音樂創作的嶄新挑戰，從故事策劃、美術設計到鏡頭分鏡，全程親自操刀，細膩掌控每一個環節。他表示，這樣的全情投入，才能真正展現歌曲的靈魂。在拍攝現場，片山凉太也在導演與歌手的雙重身份間切換，既是作品的表達者，也是掌舵者，再度與馬來西亞新銳導演 Jasmine Wong 合作。為了宣傳新專輯，即將在台灣展開宣傳活動的片山凉太，也相當期待這次的旅程。他表示，希望能有更多機會與台灣的聽眾們交流音樂，同時也期待能探索更多城市風貌，除了每次必去的淡水海邊和動物園，這一次還加入了新的旅遊計畫，「台北同事跟我分享說，可以從捷運文湖線開始，從南港展覽館站一路搭到台北動物園，沿途欣賞台北的街景，用很經濟實惠的方式遊台北，還不會塞車」。此外，片山凉太還接到了一個「任務」，希望經歷過這次的宣傳行程之後，可以寫出一首與台灣歸屬感有關的創作歌曲。