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▲盧秀燕一直不離開台中同溫層，令黨內同志憂心。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.12.11）

台中市長盧秀燕聲勢不墜，外界看好她代表藍營競逐2028大位，然而媽媽市長形象讓她始終停留在地方諸侯層級，話題聚焦能力更遠不如黨內潛在對手韓國瑜。以和為貴的盧秀燕，過去10天2次出擊不僅未帶起風潮，甚至引起反效果，一是對老師讓警察入校園震怒，教育界對她更震怒！二是喊話總統賴清德針對民進黨臉書挺尹錫悅戒嚴出面澄清，讓人感覺打擊錯誤，民進黨甚至撿到槍。台中市議會正召開定期會，盧秀燕兩次主動出擊，都搭配藍營議員質詢。市議員李中2日爆出小六生樂樂球棒攻擊老師事件，一開始就強調不討論兩造對錯，只聚焦「警察能否進校園帶走非現行犯的小學生」，這議題不難，大可順勢表態、指示教育局盡快調查，她卻突然嚴詞批評「這是非常錯誤的教育示範、非常不適任的老師」。在場者面面相覷，果然引炸教育現場的壓力鍋，即使第二天公開道歉，仍難熄網友之怒，對用心經營教育領域的她，無異是重大打擊。這幾天盧秀燕回應蔡其昌的大巨蛋話題，藍綠攜手為台中，讓人逐漸淡忘小六生事件，昨天又莫名所以突然喊話賴清德，戒嚴是台灣人心中的痛，民進黨小編出包、丟人丟到國際，自有眾藍委譴責，地方首長拿6天前的事要總統踹共，泛藍選民固然解氣，卻不符合盧秀燕人設。果然綠營今（11）日搬出中國軍演威脅、對台統戰等台灣人在意、國民黨卻總講不清楚的議題，盧秀燕便左支右絀，「兩岸和平」、「期待領導發揮智慧」等美麗空泛的語言出自六都市長之口，一般人或可接受，若以國家元首標準檢視，看不到中心思想與立場，徒讓迴力鏢打到自己。鑑於以往地方戰術不成章法，綠營特別強化中央和地方的聯繫管道，前立委洪申翰出任勞動部長前，即針對中火議題多次出手、成功帶動輿論風向，此番民進黨議員發揮戰力接力質詢，大有坐實盧秀燕是「女版侯友宜」的企圖。曾有藍營幹部感慨，當年侯友宜民調冠軍的優勢，一路持續到黨提名前，盧秀燕如今境遇似曾相識，而她長期經營中南部，以守代攻的風格與台北的直面對決有頗大落差，這2次輕率出手若換成蔣萬安「早被打到趴在地上」，盧秀燕若不願早點跨出中部同溫層「練功」，光是黨內這一關，就打不贏谷底翻身的韓國瑜。