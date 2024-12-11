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▲林明謙（左）與曾國駿分別是《交換禮物》的導演和監製，曾國駿透露彼此又是親友又是工作夥伴，連私下生活上相處都在談工作，不建議大家效法。（圖／台北双喜電影提供）

▲抗癌鬥士小琦在《交換禮物》中令人心疼又佩服，她是曾寶儀堂弟、本片監製曾國駿已逝的妻子。（圖／台北双喜電影提供）

▲林明謙與曾寶儀交往19年，合作了新片《交換禮物》，彼此另類「同框」。（圖／台北双喜電影提供）

曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙合作新片《交換禮物》，以5年多的時間赴全球各地訪問癌症病友、醫師、學者等，希望改變觀眾對於癌症的看法，也給陪病的親屬一些不同的思考角度，她堂弟曾國駿不僅擔任監製，片中也紀錄下他因癌症去世的妻子小琦過往面貌，以及他們在病房結婚的動人畫面。曾國駿坦言身為監製，看片子太多次，已經沒有感覺，可是身分轉為片中人物的家人，還是相當難過，也認為和家人工作會沒有私人生活，建議千萬不要。在《交換禮物》中，曾寶儀走訪各地，除了親自和抗癌的鬥士們互動，也透過不同治療理念的醫師和學者各自發抒理念，打開觀眾的視野，知道面對癌症也許可以有不一樣的心態，甚至不見得一發現有腫瘤就只能立刻切除、化療。片中的病友有人到最後改變生活型態，運用自然療法，反而痊癒，也有人勇於面對治療的痛快，就像患子宮頸癌的小琦，一年後仍然復發，就算自己再堅強接受療程，最終仍回天乏術。林明謙不諱言，因為小琦是曾寶儀的親友，會陷入到底拍還是不拍的糾結，她首度發現罹癌，雖然有想過是否以影像紀錄，最終還是不敢探詢他和曾國駿的意見，並沒有拍攝下來。等到小琦癌症復發，自己主動問他們是否想紀錄，他們則要她和曾國駿確定之後才開始拍攝小琦的抗癌歷程，也成了片中極動人的部分。曾寶儀在片子裡把癌細胞稱為「衰仔」，是廣東話裡罵家裡不長進男孩的用語，形容癌細胞存在體內，是要讓病友去發現自己過去的生活是不是有需要改變，用最劇烈的手法來傳達這個訊息，它存在於體內就像是每個家裡可能都有個「衰仔」，常有人說要與之和平共存，卻往往檢查發現有癌症病灶後的解決方式就是趕快安排手術把它割掉，片中也提出一些不同於這些方法的其他療法。但林明謙表示，癌症病友很常接受不只一種的治療，難在無法確定到底哪種方式才把病給治好，說也說不明白，因而有不少訪談的素材就放不進影片裡。在片中負責穿針引線的曾寶儀，有出現一些訪問後激動落淚的畫面，林明謙稱她是很容易感受到別人的情緒的人，在探完病或者是在深度跟人聊天的過程裡面，常常會被別人的情緒感染，拍攝的過程中，她其實幾度哭了出來，林明謙只剪進其中的某一次，沒有想要讓片子的氣氛太過悲情。可是他強調曾寶儀為這部片閱讀了大量的參考書籍甚至英文論文，訪問時碰到一些外國的醫師和學者，還要用英文對談，加上他自我要求又高，所以壓力之大真的不是開玩笑的。曾國駿和小琦在病榻前結婚，當時因為全台爆發新冠肺炎疫情、醫院只能一人進去陪病，還又卡在登記結婚一定要當事人到戶政事務所辦理，無奈小琦的身體已經沒有辦法，最後政府通融讓公務人員到病房替兩人辦手續，曾寶儀則當證婚人。曾國駿稱片名《交換禮物》，：「小琦的禮物大家都看到了，我還在找她留給我的禮物是什麼，還需要更多時間。」《交換禮物》預計12月25日全台上映。