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▲邱凱偉（左4）和李維維（右4）登上益智節目《全家有智慧》挑戰百萬獎金，率隊互相比拚台語。（圖／公視台語台提供）





▲邱凱偉（右）也跟李維維有關係，兩人曾合作多部戲劇，私下竟稱兄道弟，足見彼此好交情。（圖／公視台語台提供）





周杰倫上週剛結束一連四天的「嘉年華」台北大巨蛋演唱會，許多與藝人好友互動、嘉賓名單及場內外議題熱度不減，特別的是，周杰倫旗下藝人邱凱偉Darren因在VIP席被拱模仿康康與柯有倫等人而備受討論，唯妙唯肖的模仿讓在場粉絲驚艷，然而近日邱凱偉登上益智節目挑戰百萬獎金，在其中一關選擇關鍵字時，邱凱偉毫不猶豫地先選「周杰倫」，背後真實原因揭曉，他竟是回答：「因為周杰倫感覺比較有錢，所以選他應該會很有錢。」令全場哄堂大笑。邱凱偉為了搶百萬獎金上節目拚台語，在其中一關選擇關鍵字時，邱凱偉毫不猶豫地先選「周杰倫」，主持人林美秀以為兩人是好友關係才選，沒想到邱凱偉卻回答：「不是，因為周杰倫感覺比較有錢，所以選他應該會很有錢。」此外，同場競爭對手李維維竟也跟邱凱偉有關係，兩人曾合作多部戲劇，讓主持人阿松好奇問李維維：「聽說妳跟對方的隊長（邱凱偉）也是好朋友？」她秒回答：「他是我小弟」，惹得邱凱偉大笑，主持人林美秀不解為什麼是小弟？李維維解釋說：「因為我都不怕他。」在《全家有智慧》中輪到李維維選擇關鍵字題目環節，沒料到遇上自己無解的題目，想尋求隊友王以路、亞美將和Mei支援，她們也雙手一攤表示不知道，在旁看熱鬧的邱凱偉故意鬧李維維：「我知道答案，到時候獎金分我一半好不好？」只見李維維毫不猶豫地點頭答應，讓邱凱偉大笑說：「真的嗎？」最終李維維回答錯誤，正確答案是「屏東」，讓屏東人的邱凱偉大嘆可惜，自己沒選到這題。