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經濟部長郭智輝今（11）日出席「2024台灣併購金鑫獎頒獎典禮」，對著台下大老闆表達總統賴清德關心，希望賺錢企業不僅明年幫員工加薪4%，更期盼大企業可以幫忙蓋托嬰中心、宿舍。郭智輝在台灣併購金鑫獎頒獎典禮表示，面對全球經濟環境快速變化，各企業都展現出靈活應變能力與創新精神，不僅作為產業界典範，更為台灣注入新的活力，感謝活動方可以舉辦頒獎活動，表揚優秀企業，也不忘笑說「我好像也得過這個獎！」他指出，透過併購是讓企業快速成長的最好手法，舉例像是Google就是透過併購200次以上的併購，不斷擴大版圖成為現在的搜尋引擎巨頭；併購也是台灣企業進入新市場取得新技術的最快捷徑。面對數位及AI浪潮，台灣企業必須不斷導入科技改善營運效率，提高產品附加價值，提升整體產業競爭力。他接下來話鋒一轉，對著台下老闆們轉達總統的關心，強調如果企業有賺到錢，希望明年務必加薪4%以上，「因為我們這個公務機關明年大概調3%」，也會將物價控制在2%，期待底下企業可以務必加薪4%。另外，郭智輝也轉達總統的另外兩個意見，包括大型企業為員工準備托嬰中心，以及蓋宿舍。他也體認到，準備宿舍現在看起來有點難，但是我們希望各位可以做得到，政府也會有辦法，未來跟大家分享。最後，郭智輝談到美國總統當選人川普明年1月20日上台後，經濟部分析他的措施應該是對台灣的產業是有利的，原因是因為川普喊出要「讓美國再次偉大」，要推升國內製造，但這些都是需要人來生產，因此要把非法移工都驅逐有其困難度。郭智輝接著說，川普唯一不會改變態度就是保護關稅制度，經濟部現在責任就協助在中國台商往外轉進，至於如何轉進，他建議用併購是個好方法。最後，針對傳統產業遭遇的各項困難，他希望這些傳產可以用併購方式組成國家隊，未來3到5年不僅可以持續發展「五大信賴產業」、大健康產業之外，也認為各界可以多關注國防產業，包括無人機、無人船及機器人，「我想這個對台灣來講，是目前未來的4年非常好的一個項目。」