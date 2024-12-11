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▲隨著2024年即將進入尾聲，一般上班族也將迎接農曆春節連假，許多人也開始安排出國行程好好放鬆一下。（示意圖／取自pixabay）

▲每週的平日週二、三通常為各大機場較不繁忙的時段，因此票價也會相對較低。(圖／桃園機場臉書)

隨著2024年即將進入尾聲，一般上班族也將迎接農曆春節連假，許多人也開始安排出國行程好好放鬆一下，那可能動作要快了！因為就有空服員提醒，想買到便宜機票的7大秘訣，其中最好提前21天購買好票，查詢次數太多也可能導致票價變貴，完美避開的方式也直接公開。國外一名空服員在臉書粉專《Aspiring Flight Attendant》發布貼文，分享購買便宜機票的7大秘訣：：大多數航空公司會在進行系統更新，因為航空公司知道多數乘客，都會在休假日有時間查看訂購機票，假日常常出現更高的票價。而週二、週三則是最容易出現便宜機票的時段。：空服員建議最少提早21天前訂機票，大多數航空公司為了確保機票銷售達到一定的量，因此系統早期會釋出較多比例的大多數航空公司這兩天視為「不忙碌日」，機場人潮也較少，機票熱門程度較低，自然也更容易出現便宜機票。空服員表示，多數航空公司會，因此建議在這段時間定期查詢機票價格，就能找到最佳優惠。空服員建議，在買機票時可以選擇不是主要機場的機場，舉例來說如果要去倫敦，多數人會選擇降落在希斯洛機場，但如果選擇周邊其他較小的機場，機票價格就會更加便宜。空服員透露，，導致機票價格越查越貴，這也是過去有旅客發現，機票越查越貴的主要原因。因此在看機票之前，記得好好清除瀏覽器的Cookie紀錄。在買機票時建議多找幾個訂票網，以確保買到的是最優惠的價格。