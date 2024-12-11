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▲閻奕格這次服裝別出心裁，特別化身為「迪士尼公主」。（圖／閻奕格提供）

▲閻奕格參與香港迪士尼的聖誕活動，讓她自己也很興奮。（圖／閻奕格提供）

「率性女聲」閻奕格去年獲邀演唱迪士尼經典鉅作《小美人魚》中文版主題曲〈嚮往的世界〉，因而獲封「愛麗格」美名。上週末連續兩日，閻奕格也參與香港迪士尼一年一度的耶誕系列活動「A Disney Christmas」，並登上「迪士尼音樂Live」舞台擔任壓軸演出嘉賓。這次難得回到香港，閻奕格也透露，這次還順便和圈外男友一起旅行，2人和家人一起吃飯後就會回台灣。閻奕格受邀前往香港迪士尼參與一年一度的重要耶誕活動「A Disney Christmas」擔綱壓軸演出嘉賓，與迪士尼原型人物一同在城堡前開唱，她難掩興奮表示：「真的是這輩子都沒想到，太夢幻了！」為了這次演出，閻奕格很貼心的唱了中英文版的〈嚮往的世界〉，希望能讓來自世界各地的朋友們都能聽到最而熟能詳的童年回憶。在造型上，有「愛麗格」美譽的閻奕格，兩天的造型也有不同的亮點，第一天的服裝中加入《小美人魚》愛麗兒藍灰色系、《灰姑娘》仙杜瑞拉和《美女與野獸》貝兒的黃色與灰色元素；第二天用粉紫色加入《長髮公主》的元素，致敬4位迪士尼經典人物。對香港迪士尼不陌生的閻奕格，這次難得有機會以演出者的身份參觀迪士尼，她也分享，自己每次走訪迪士尼的必玩清單，「因為我自己很喜歡刺激的遊樂設施，一定要推薦星戰極速穿梭（HYPERSPACE MOUNTAIN） ，在只有星光和霓虹燈的黑暗中搭雲霄飛車很刺激。」此外，她也大推《獅子王》音樂短劇和煙火秀《迪士尼星夢光影之旅》，大讚音樂劇無論硬體和演員都相當到位，宛如置身百老匯一般，相當值得。這次回到香港演出，閻奕格因為爸爸媽媽剛好都有工作無法前來看演出，但弟弟特別為她空出一天，入園遊玩和看她演出，讓她大感溫馨，「在迪士尼過聖誕，超級浪漫、超級夢幻的聖誕節。」她也趁機和圈外男友W先生一起旅行，度過兩人時光，「因為逢年過節我幾乎都在工作中度過，真的很感謝他體諒。」而男友W先生也特地抽空12月8日飛去香港迪士尼現場支持閻奕格，隔天再陪閻奕格與家人吃飯後一起回台。至於說起2025年對自己的期許，閻奕格表示，近來不斷和朋友創作，希望明年會有好聽的作品可以帶給大家。