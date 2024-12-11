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▲Sandy穿上咖啡色吊帶背心、搭配豹紋開衩長裙和黑色短靴，大方炫耀自己的身體曲線和雪白的肌膚，對鏡頭展現自信微笑。（圖／sandywis IG）

▲Sandy多次鼓勵所有女性考慮欣賞自己因孕產而受傷的一切，直言女性成為「母親」才讓世界從無到有。（圖／吳姍儒臉書）

吳宗憲的大女兒Sandy（吳姍儒）在2022年時與圈外男友宣布結婚，隔年先生下長子「初一」，今年9月再次喜獲女兒「蒔五」，一家四口相當溫馨幸福。Sandy也常在社群平台中分享生活，昨（10）日她還曬出自己產後的超真實身材，身著吊帶的她大方表示：「還沒完全恢復，但還是蠻喜歡的！」健康自信的模樣也吸引大批粉絲狂讚。Sandy產下「蒔五」已經過去3個月，坐完月子的她慢慢重回演藝工作，化身「職業婦女」兼顧事業與家庭。昨日Sandy在IG上PO出一條秀身材的限時動態，畫面中的她身穿咖啡色吊帶背心、搭配豹紋開衩長裙和黑色短靴，大方炫耀自己的身體曲線和雪白的肌膚。Sandy曬出的照片中，她的體型跟以往的自己相比略顯豐腴，但這卻也是最真實的產後狀態，Sandy自信地對著鏡頭露出笑容，寫下：「還沒完全恢復，但還是蠻喜歡的！」、「It's okay！Girl，it's okay！」表示身材雖然還沒回到纖細的模樣，但仍然對於現在的自己相當滿意。Sandy在今年9月坐月子坐到一半，短暫復出主持金鐘獎頒獎典禮時，就曾坦言自己遭受「身材歧視」的惡意目光，她寫下長文鼓勵女孩、媽媽們，勇於接受並擁抱自己的不完美。Sandy表示自己雖然不瘦卻相當健康，何況女性孕育下一代、讓世間從無到有本就是件非常了不起的事，沒必要因為「回不去」而感到自卑，身形也不需要滿足外界的目光，一番正能量的態度也讓不少女性粉絲深受感動。