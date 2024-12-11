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冷氣團即將來襲，而本週日（12月15日）為國內規模最大的臺北馬拉松即將登場，國民健康署提醒跑者及三高族群，務必做好保暖措施，並呼籲民眾在冬季運動時遵守「保暖、熱身、補水、調整運動時間」4大原則，才能維持健康並降低對心血管及身體的傷害。國健署指出，根據中央氣象署氣象預報資料顯示，今（11）日起因東北季風增強，冷空氣再度南下，週四開始氣溫一日比一日低，氣溫驟降低且中南部日夜溫差可達10度。國民健康署提醒民眾，從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大引發血管擴張，特別是對於血管彈性差或心血管疾病患者；洗完澡後，也要注意保暖，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。氣溫驟降和濕冷天氣的交替可能導致血壓升高，從而增加心血管疾病及中風的風險，尤其是三高族群（高血壓、高血糖、高血脂）、心血管疾病患者或長者，更應提高警覺。而冬季是大型運動活動的旺季，針對冬季參加如馬拉松或在清晨運動之民眾，國民健康署長吳昭軍特別提醒，清晨運動不宜太早出門，並遵守「保暖、熱身、補水、運動時間調整」4大原則，以降低心血管疾病風險，安心運動不冒險。●保暖：衣物分層穿著，隨著運動過程中體溫上升，可適時脫去一層衣物，避免流汗以致體溫驟降，運動後立刻擦乾汗水，穿上保暖外套，以防著涼感冒。●熱身：運動前充分暖身(如關節旋轉運動、慢跑等動態暖身)可增加肌肉溫度、促進血液流動，讓肌肉與關節的活動度與延展性提升，預防運動傷害，冬季建議暖身時間比夏季的5-10分鐘更久，約15-20分鐘。●補水：儘管是寒冷天氣，身體仍會流失水分，身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成風險。運動時要適時補充溫熱開水，分多次、慢慢喝，以避免胃脹等不適情形。另，戶外活動中，建議每15分鐘飲用200-300毫升溫水；若活動超過1小時且有明顯的喘與流汗，則需補充碳水化合物及電解質，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。●運動時間調整：清晨和傍晚是溫度最低的時段，出入室內外也容易因低溫會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，建議避開低溫和溫差較大的時段出門運動，並建議結伴而行相互關照。國健署也提醒民眾，注意自己是否有三高偏高或心血管疾病患，務必提高警覺，若有服用藥物者需規律服藥。而民眾運動過程中應隨時注意身體狀況， 並謹記「保暖、熱身、補水、調整運動時間」的健康原則，不僅動得健康，也要動得安心。