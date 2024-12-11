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2024-25東亞超級聯賽（EASL）今(11)日舉行「澳門經典賽」，來自台灣PLG聯盟的桃園璞園領航猿再度寫下驚奇，領航猿開賽就展現絕佳的狀態，盧峻翔和Treveon Graham聯手出擊，內線強攻與外線投射頻頻建功，帶領球隊迅速拉開比分。南韓水原KT由13號Rayshaun Hammonds（R.夏蒙士）試圖發起反撲，但整體命中率低迷。領航猿憑藉穩健表現，以34：17結束第一節。第二節，領航猿持續擴大領先，半場結束時已取得20分遙遙領先。下半場開始，領航猿進一步加強攻勢，單節再拉開10分差距，並以83：55領先進入決勝節，比賽已無懸念。大幅領先的領航猿進行大規模輪換，但場上火力絲毫未減。小將陳力生接連命中三分，比賽末段，領航猿再度打出一波12：0的攻勢，最終以近40分的差距，大勝收場。