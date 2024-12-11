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▲領航猿盧峻翔出色的表現，連水原KT音速彈教練也盛讚。(圖/東超提供)

▲盧峻翔打出MVP身手，連南韓教頭都印象深刻。(圖/東超提供)

2024-25球季東亞超級聯賽（EASL）今(11)日移師澳門新濠影匯，桃園璞園領航猿以104：65的壓倒性比分大勝南韓水原KT音速彈，強勢挺進四強。本場比賽，盧峻翔展現MVP級球員的價值，全場出賽27分34秒，9投7中，貢獻17分。攻守都扮演重要角色。盧峻翔在賽後接受專訪時，對於球隊的表現表達了滿意和自豪。他認為，團隊的侵略性和穩定心態是勝利的關鍵。「我們知道對方有部分主力缺陣，但全隊沒有因此鬆懈，而是依然全力以赴。賽前教練團為我們做了非常詳細的準備，我們只需要專注於執行戰術，保持團隊合作和競爭心態，最終贏下比賽。」盧峻翔在首節手感火燙，6投5中，迅速為球隊建立領先優勢，他表示，這些表現源自於全隊對比賽的高度重視以及對戰術的細緻執行。對於領航猿首次挺進東超四強盧峻翔也分享了參加國際賽對於他信心與球技提升的幫助。他提到，此前的中華隊比賽經驗，讓他在壓力中找到突破口，逐漸恢復了自信心。「國際賽的舞台讓我看到了自己的不足，也激發了我不斷進步的動力。我很珍惜也很重視東超這樣的賽事，能跟其他國家勁旅交流。」