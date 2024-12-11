2024-25球季東亞超級聯賽（EASL）今(11)日移師澳門新濠影匯，桃園璞園領航猿以104：65的壓倒性比分大勝南韓水原KT音速彈，強勢挺進四強。賽後，南韓主帥宋英鎮盛讚領航猿核心球員盧峻翔，稱其為「進攻發動機」，並對他的全能表現大加肯定。
本場比賽，盧峻翔展現MVP級球員的價值，全場出賽27分34秒，9投7中，貢獻17分。攻守都扮演重要角色。KT音速彈主帥宋英鎮盛讚：「盧峻翔非常聰明，是領航猿的進攻發動機。本場比賽我們屢次嘗試針對性防守，但效果不佳。他的突破和組織能力讓我們難以招架，這也是我們慘敗的主要原因。他非常年輕，但表現成熟，是一位非常有潛力的球員。」
📌本場比賽完整賽稿
南韓主帥：盧峻翔是比賽破局關鍵
盧峻翔在賽後接受專訪時，對於球隊的表現表達了滿意和自豪。他認為，團隊的侵略性和穩定心態是勝利的關鍵。「我們知道對方有部分主力缺陣，但全隊沒有因此鬆懈，而是依然全力以赴。賽前教練團為我們做了非常詳細的準備，我們只需要專注於執行戰術，保持團隊合作和競爭心態，最終贏下比賽。」
盧峻翔在首節手感火燙，6投5中，迅速為球隊建立領先優勢，他表示，這些表現源自於全隊對比賽的高度重視以及對戰術的細緻執行。
對於領航猿首次挺進東超四強，盧峻翔坦言，這是一項非常重要的成就：「我們第一次參加完整的東超賽事，能進入四強是一個非常大的突破。我對於接下來的比賽充滿期待，但同時也知道競爭將會更加激烈。」
盧峻翔也分享了參加國際賽對於他信心與球技提升的幫助。他提到，此前的中華隊比賽經驗，讓他在壓力中找到突破口，逐漸恢復了自信心。「國際賽的舞台讓我看到了自己的不足，也激發了我不斷進步的動力。我很珍惜也很重視東超這樣的賽事，能跟其他國家勁旅交流。」
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📌本場比賽完整賽稿
南韓主帥：盧峻翔是比賽破局關鍵
盧峻翔在賽後接受專訪時，對於球隊的表現表達了滿意和自豪。他認為，團隊的侵略性和穩定心態是勝利的關鍵。「我們知道對方有部分主力缺陣，但全隊沒有因此鬆懈，而是依然全力以赴。賽前教練團為我們做了非常詳細的準備，我們只需要專注於執行戰術，保持團隊合作和競爭心態，最終贏下比賽。」
盧峻翔在首節手感火燙，6投5中，迅速為球隊建立領先優勢，他表示，這些表現源自於全隊對比賽的高度重視以及對戰術的細緻執行。
對於領航猿首次挺進東超四強，盧峻翔坦言，這是一項非常重要的成就：「我們第一次參加完整的東超賽事，能進入四強是一個非常大的突破。我對於接下來的比賽充滿期待，但同時也知道競爭將會更加激烈。」
盧峻翔也分享了參加國際賽對於他信心與球技提升的幫助。他提到，此前的中華隊比賽經驗，讓他在壓力中找到突破口，逐漸恢復了自信心。「國際賽的舞台讓我看到了自己的不足，也激發了我不斷進步的動力。我很珍惜也很重視東超這樣的賽事，能跟其他國家勁旅交流。」