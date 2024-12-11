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敘利亞總統阿塞德政權倒台，反抗軍成功擊垮政府軍，在首都大馬士革成立新政府，許多民眾對於暴政終結感到雀躍，在阿塞德逃亡的情況下，爭相湧入先前無法進入的阿塞德個人官邸，美媒也開箱內部樣貌，窮奢極欲的宮殿，不僅有數十輛豪車超跑，還有超大的地道系統，就連第一夫人的菜單也隨之曝光。CNN知名特派員沃德(Clarissa Ward)開箱了阿塞德宮殿，光是官邸前的車道和庭院，就比一般城市的街區還來得長和大，進入內部後，可看到官邸內的裝潢相當奢華，天花板上鑲嵌著阿拉貝斯克花紋，其中一個廳更懸掛著華麗的金吊燈，牆壁也是由大理石砌成。由於目前反抗軍佔領著這座豪奢官邸，內部有些凌亂，原先的沙發上掛著毛毯，反抗軍用來作為睡覺的地方，桌子都變成了用餐區，還有機把步槍放在屋內，但反抗軍接受沃德訪問時則強調，他們並沒有搜刮這座官邸。沃德進入了阿塞德的私人車庫，放眼望去數十輛車全是豪華名車，Aston Martin、凱迪拉克、藍寶堅尼、法拉利，與敘利亞人民為生存掙扎，形成強烈對比。此外，社群平台X上也有許多敘利亞民眾放上的宮殿內部相關影像，可看到超巨大地道系統，綿延長數公里，而在這座官邸的廚房中，也可看到冰箱內有許多豪華食材，還放著阿塞德官邸私廚紀錄的筆記本，備註了阿塞德和第一夫人他們的飲食偏好，上面甚至寫著「夫人討厭菠菜，我們不會再煮了，明天煮鮭魚或鰤魚。」