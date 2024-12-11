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隨著旅遊旺季展開，泰國旅遊業迎來久違榮景，每日吸引超過10萬名外國遊客，月均入境人數約330萬人。截至2024年12月1日為止，今年外國遊客累計已達3200萬人次，創造約1.5兆泰銖（約新台幣1兆4400億元）收入，較去年同期成長28%。隨著國際航班快速恢復與酒店需求攀升，泰國旅遊業復甦顯得格外強勁。泰國民航局（CAAT）指出，為因應旺季旅遊需求，全球共有71家航空公司在2024年10月27日至2025年3月29日的冬季航班期間，增加或新增飛往泰國的航班。這些航班主要集中於曼谷蘇凡納布機場、廊曼機場、普吉機場及清邁機場。包括法國航空（Air France）、奧地利航空（Austrian Airlines）、英國航空（British Airways）等歐洲航空公司陸續恢復航班，加拿大航空（Air Canada）和聯邦快遞航空（FedEx Express）也新增航線。亞太地區的印度航空（Air India）、日本航空（Japan Airlines）及中國東方航空（China Eastern）則增設多條直航航線。中東航空公司如阿聯酋航空（Emirates）和卡達航空（Qatar Airways）也擴充航班。除主要國際機場外，喀比國際機場等區域性機場的航班數量也大幅增加，每週新增航班超過160架次，顯示泰國各地對外國遊客的吸引力全面提升。泰國國家旅遊局局長塔佩妮（Thapanee Kiatphaiboon）表示，航班恢復帶動多個國際市場赴泰旅遊的成長，尤其是德國、澳洲以及印度、菲律賓。她指出，英國航空重啟倫敦至曼谷的直飛航線，象徵歐美市場對泰國旅遊信心回升。旅遊業的強勁復甦也直接反映在飯店需求上。泰國飯店協會主席天巴瑟指出，隨著歐美及亞洲旅客湧入，飯店訂單量大增，尤其透過線上平台的預訂表現亮眼。協會調查，今年第四季高星級飯店入住率預計較去年同期成長，部分飯店增幅可能超過20%。房價方面，4星級及以上飯店漲幅普遍在10%以內，但有近10%的飯店價格上漲幅度超過20%。泰國南部地區飯店需求特別旺盛，近五分之一的業者預期入住率將增長超過20%。整體來看，第四季的房價與入住率均將迎來雙增長，顯示泰國旅遊業的全面復甦態勢。飯店業者普遍對今年全年外國遊客達成3600萬人次目標充滿信心，但收入能否達標，仍受到外部市場如匯率波動與地緣政治等因素的影響。