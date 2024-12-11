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因中國廉價商品大量湧入衝擊泰國產業，泰國政府自今年7月起，對價值1500泰銖（約新台幣1440元）以下的網購進口商品課徵7%增值稅。根據泰國財政部統計，這項政策已為政府帶來約7.07億泰銖（約新台幣6.9億元）的稅收。泰國政府發言人薩西卡恩（Sasikarn Wattanacha）表示，這項政策顯著降低廉價商品進口量，並配合行動強化監管，對農產品、消費品及工業品的進口進行嚴格把關，以維護當地市場秩序。官方數據顯示，政府至今查扣總值約5.06億泰銖（約新台幣4.86億元）的違規商品，包括假冒商品、服飾、鞋類及電子煙等。但政策推出後評價兩極。泰國海關高級官員吉查拉（Kitjaluck Srinuchsart）指出，儘管稅收政策實施，廉價商品進口仍然相當活躍，對消費者影響有限。根據海關未公開的數據，泰國電商平台上售價低於1500泰銖的商品出貨量相比去年增加一倍以上，達到1億1370萬件，總值2490萬泰銖（約新台幣2390萬元），年增率達50.4%。受衝擊的泰國本地業者對政策時效性提出質疑。56歲的「Ben’s Socks」老闆班觸表示，他的公司今年6月至10月銷售額較去年同期暴跌80%，「顧客以前會買泰國的襪子，但現在選擇更便宜的中國襪子，價格差距之大讓我們無法競爭。」泰國政府則承諾進一步扶持本地企業。薩西卡恩強調，當局正研擬要求外國線上商家在泰國註冊並繳納增值稅，期望藉此壓制不公平競爭，保護當地產業。